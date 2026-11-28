Tuyến đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên hôm nay không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, đưa những chuyến xe về nguồn thêm gần, mà đang thực sự mở ra một chương phát triển mới – nơi truyền thống lịch sử hào hùng và nghĩa tình “ý Đảng, lòng dân” trở thành điểm tựa vững chắc để “Thủ đô Khu giải phóng” vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Cuộc “chạy đua” thần tốc với thời gian

Khởi hành từ ngã ba khu vực Lán Nà Nưa đi Lũng Tẩu – điểm đầu của tuyến đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên, cảm nhận đầu tiên của bất cứ ai khi chân trên con đường mới là sự khang trang, hiện đại, bề thế. Con đường uốn lượn mềm mại theo triền núi, xuyên qua những cánh rừng xanh thẳm và những thung lũng bình yên của vùng đất cội nguồn cách mạng. Con đường này là thành quả của sự đồng tâm, hợp lực, đoàn kết của các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh; là tinh thần kỷ luật thép, “vượt nắng thắng mưa”; “ 3 ca, 4 kíp” của chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công, “ chạy đua” với thời gian suốt hơn 10 tháng trời để về đích đúng thời hạn.

Được khởi công từ tháng 12/2025, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ Tân Trào đến Trung Yên, có tổng chiều dài hơn 9,2km, điểm đầu tại khu vực lán Nà Nưa, điểm cuối tại đầu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ, xã Tân Trào, với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Dự án có yêu cầu đặc biệt cao về tiến độ, khối lượng công việc lớn, công trình được triển khai trong thời gian ngắn. Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do thời tiết mưa nhiều, địa hình phức tạp; một số giải pháp thiết kế phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh: Trước yêu cầu tiến độ cấp bách, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Sự vào cuộc của chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là yếu tố quan trọng góp phần đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình, dự án, trong đó có Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Lâm Hiển

Là đơn vị trực tiếp thi công, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng đã huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công khẩn trương, quyết tâm hoàn thành các hạng mục công trình.

Giám đốc Chi nhánh Trường Sơn 26, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Đăng Bẩy chia sẻ: Ngay từ khi được lựa chọn tham gia thực hiện công trình, từ Bộ Tư lệnh Binh đoàn đến các đơn vị trực tiếp thi công đều xác định, đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng thông thường mà còn là công trình mang ý nghĩa chính trị quan trọng, là sự tri ân sâu sắc đối với mảnh đất cội nguồn của cách mạng.

Đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, bố trí tiến độ hợp lý. Trên khắp các mũi thi công, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đã bám trụ công trường xuyên lễ, xuyên Tết với tinh thần làm việc “3 ca, 4 kíp” nhằm bảo đảm hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Không chỉ chạy đua với tiến độ, bài toán khó nhất đối với đội ngũ kỹ sư trên công trường là làm sao vừa mở rộng mặt đường đạt chuẩn kỹ thuật hiện đại, vừa giữ trọn vẹn cảnh quan sinh thái tự nhiên và không làm ảnh hưởng đến các điểm di tích lịch sử nằm sát tuyến. Từng vạt đồi được tính toán độ dốc san gạt cẩn trọng, từng đoạn taluy dương và taluy âm được gia cố kiên cố bằng tường chắn bê tông và trồng cỏ phủ xanh chống xói mòn. Những nhịp cống hộp, cầu nhỏ bắc qua các dòng suối đầu nguồn được thi công tỉ mỉ để bảo đảm thoát lũ an toàn trong mùa mưa bão, đồng thời giữ nguyên dòng chảy tự nhiên của núi rừng. Nhờ sự quyết liệt, khoa học và tinh thần vượt nắng thắng mưa ấy, công trình đã hoàn thành thần tốc sau chưa đầy 11 tháng – lập nên một kỷ lục mới về tiến độ trên vùng đất chiến khu.

Tuyến đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên có chiều dài hơn 9,2km (Video: Quân Đỗ)

Lan tỏa phong trào hiến đất, mở đường và sức mạnh “ý Đảng, lòng dân”

Để mở rộng lòng đường từ những lối mòn nhỏ hẹp thành tuyến đường giao thông hiện đại theo quy mô thiết kế, tổng diện tích đất phải thu hồi lên tới 8,78 ha, chạm trực tiếp đến nhà cửa, vườn tược, tường rào, công trình phụ và ruộng nương của 509 lượt hộ dân cùng 6 tổ chức.

Ở bất cứ dự án công trình giao thông nào, công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu nan giải, dễ phát sinh vướng mắc nhất. Thế nhưng tại Tân Trào, ngay từ khi chủ trương mở đường được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tới các thôn Thia, thôn Tiên Thượng, thôn Quan Hạ…, phong trào tự nguyện hiến đất đã lan tỏa mạnh mẽ. Hàng trăm hộ gia đình không ngần ngại tự tay tháo dỡ cổng ngõ, đập bỏ tường bao kiên cố, chặt bỏ những vườn cây ăn quả đang độ thu hoạch để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công từ rất sớm, ngay cả khi phương án bồi thường, hỗ trợ chưa hoàn tất.

Là một trong những hộ có đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng, ông Trương Lợi Lâm, thôn Thia, xã Tân Trào chia sẻ: Khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình đã chủ động tháo dỡ quầy hàng tạp hóa vốn gắn bó nhiều năm để bàn giao gần 60m2 đất cho dự án, góp phần tạo điều kiện để công trình sớm được triển khai, mang lại lợi ích lâu dài cho gia đình và người dân.

Bí thư Chi bộ thôn Lũng Búng Lê Đức Thái phấn khởi kể lại, người dân trong thôn từ lâu đã mong mỏi tuyến đường được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa. Thực tế, tuyến đường hiện hữu đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống. Do đó, khi có chủ trương đầu tư, đa số người dân đều đồng thuận, tích cực phối hợp chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát huy vai trò tiên phong “ Đảng viên đi trước – làng nước theo sau”, ông Hoàng Văn Xoan, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập đã tự nguyện bàn giao hơn 600m2 đất sản xuất của gia đình cho dự án. Không chỉ gương mẫu đi đầu, người đảng viên ấy còn tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công trình. Nhờ đó, các hộ trong thôn đã đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.

Dọc theo chiều dài hơn 9,2km, chúng tôi bắt gặp biết bao ánh mắt rạng rỡ như thế. Những hàng rào mới được bà con dựng lại lùi sâu vào trong vườn, nhường chỗ cho mặt đường rộng mở và vỉa hè lát đá sạch đẹp. Con đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên hôm nay không chỉ được đắp bằng đất đá, bê tông và nhựa nóng, mà được kết tinh từ sự đồng thuận, niềm tin son sắt và nghĩa tình keo sơn giữa “ý Đảng với lòng dân”.

Tạo điểm nhấn trên hành trình đi về miền ký ức

Bám theo triền núi, uốn lượn qua những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày, Nùng rồi vươn tới đầu cầu Trung Yên (thôn Quan Hạ), tuyến đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên hôm nay thực sự là một điểm nhấn hài hòa giữa hạ tầng hiện đại và vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Việt Bắc.

Toàn tuyến được thiết kế linh hoạt, tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với địa hình và công năng từng khu vực: từ đoạn đầu tuyến dài khoảng 3,8km qua khu vực trung tâm xã được mở rộng nền đường tới 20m (mặt đường 14m), vỉa hè lát đá, trồng cây xanh thẳng tắp và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đồng bộ, đến các đoạn qua khu dân cư và vùng đồi núi có mặt đường rộng từ 7,5m đến 10,5m. Điểm nhấn tinh tế nhất của công trình chính là việc bố trí một làn đường riêng rộng 4m dành cho xe điện chạy song song với làn xe cơ giới rộng 8,5m ở khu vực trung tâm.

Đi trọn hơn 9,2km chiều dài tuyến đường, người ta mới thấm thía hết dụng ý của những người kiến tạo công trình. Con đường như một sợi chỉ đỏ xâu chuỗi toàn bộ quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào thành một hành trình ký ức liền mạch, khép kín: xuất phát từ Lán Nà Nưa – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến tháng 8/1945 để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng 8, đi qua bóng cây đa Tân Trào cổ thụ, mái đình Tân Trào lịch sử – nơi diễn ra Quốc dân Đại hội, ghé thăm Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào vừa hoàn thành với quy mô 2 tầng, diện tích sàn hơn 3.200m2 cùng tư duy trưng bày tương tác hiện đại, rồi nối thẳng tới Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Trung Yên – nơi lưu dấu những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Không chỉ phục vụ khách tham quan du lịch, tuyến đường khang trang còn mang đến niềm vui vỡ òa cho người dân vùng sâu khu vực xã Trung Yên cũ. Đồng thời, hạ tầng giao thông đồng bộ đã biến toàn bộ vùng căn cứ cách mạng trở thành một “bảo tàng mở” sinh động cho thế hệ trẻ. Những chuyến xe đưa học sinh, sinh viên từ khắp mọi miền Tổ quốc về nguồn nay thuận tiện, an toàn hơn bao giờ hết. Khi được tận mắt chứng kiến những hiện vật lịch sử, lắng nghe câu chuyện về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng ngay trên chính mảnh đất diễn ra sự kiện, những trang sử dân tộc không còn là những con số khô khan trên trang giấy mà thực sự sống dậy, chạm đến trái tim thế hệ trẻ bằng niềm tự hào sâu sắc.

Điểm tựa vững chắc để “Thủ đô Khu giải phóng” vươn mình mạnh mẽ

Đánh giá về sức bật mới của địa phương, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Chủ tịch HĐND xã Tân Trào Giang Tuấn Anh chia sẻ, tuyến đường hoàn thành đã tháo gỡ triệt để “điểm nghẽn” lớn nhất về hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng giữa Tân Trào với các địa phương lân cận của tỉnh Tuyên Quang và vùng ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Hạ tầng đồng bộ tạo điều kiện lý tưởng để hình thành các tour, tuyến du lịch về nguồn, du lịch sinh thái – văn hóa cộng đồng chuyên nghiệp, thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ các loại hình dịch vụ lưu trú, ẩm thực và tiêu thụ sản phẩm nông – lâm sản bản địa, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập bền vững cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

Ý nghĩa đặc biệt và tầm vóc của công trình càng được khắc sâu khi sáng 8/11/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cùng Đoàn công tác của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp về dự lễ khánh thành, thực hiện nghi thức cắt băng thông xe Tuyến đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên và Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào.

Sự kiện trọng đại này diễn ra đúng vào dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên và hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam… Không chỉ là công trình hạ tầng giao thông, tuyến đường còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc: thể hiện sự tri ân của Quốc hội và Nhân dân cả nước với vùng đất cội nguồn – nơi ghi dấu Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội Việt Nam, cùng những năm tháng Ban Thường trực Quốc hội gắn bó trong kháng chiến. Công trình cũng mở ra cơ hội kết nối di sản, phát triển du lịch và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Hòa trong dòng người nô nức dự lễ khánh thành, ánh mắt người dân Tân Trào rạng ngời niềm tự hào. Ông Ma Hùng Nhung (người dân thôn Tiên Thượng) xúc động bộc bạch: Được tận mắt chứng kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo về cắt băng khánh thành con đường ngay trên quê hương mình trong tháng 11 vừa qua, bà con chúng tôi mừng lắm. Con đường mới không chỉ giúp dân đi lại thông suốt, mở mang dịch vụ, làm homestay đón khách mà còn cho thấy Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn nhớ về cội nguồn Tân Trào, chăm lo cho đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Cùng chung niềm hân hoan ấy, cô giáo Nguyễn Thị Lan giáo viên lịch sử chia sẻ: “Với những người làm công tác giáo dục như chúng tôi, con đường hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên mang ý nghĩa giáo dục vô cùng lớn. Từ nay, những chuyến hành trình đưa học sinh về nguồn từ Lán Nà Nưa tới Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Trung Yên sẽ trở nên trọn vẹn, giúp các em thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và truyền thống lập hiến của dân tộc.

Có người từng nói rằng, con đường đẹp nhất không chỉ là con đường dẫn tới những chân trời mới, mà là con đường không bao giờ quên nơi mình đã bắt đầu. Tuyến đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên hôm nay không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, đưa những chuyến xe về nguồn thêm gần, mà đang thực sự mở ra một chương phát triển mới – nơi truyền thống lịch sử hào hùng và nghĩa tình “ý Đảng, lòng dân” trở thành điểm tựa vững chắc để “Thủ đô Khu giải phóng” vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.