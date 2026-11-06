Cơn địa chấn tại 'pháo đài trăm năm' của đảng Cộng hòa

Mục sư Adam Hamilton, 62 tuổi, đã giành chiến thắng trước thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall trong cuộc đua giành ghế đại diện bang Kansas tại Thượng viện Mỹ.

Đây là lần đầu tiên sau 94 năm, cử tri Kansas lựa chọn một ứng viên Dân chủ cho vị trí này. Lần gần nhất đảng Dân chủ giành chiến thắng tại bang là năm 1932, với ứng viên George S. McGill.

Kết quả được xem là cú đảo chiều đáng chú ý tại thành trì Cộng hòa, nơi Tổng thống Trump từng giành chiến thắng với cách biệt hơn 16 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024.

Kansas vốn được đánh giá là bang có nền tảng ủng hộ đảng Cộng hòa vững chắc, nhưng khoảng cách giữa Hamilton và Marshall ngày càng thu hẹp trong các cuộc khảo sát trước bầu cử.

Ông Trump và Phó tổng thống JD Vance đã phải trực tiếp vận động cho ứng viên Cộng hòa.

Hamilton là mục sư đứng đầu Nhà thờ Giám lý Liên hiệp Phục sinh tại khu vực Kansas City, một trong những cộng đồng Tin lành theo hệ phái Giám lý lớn nhất Mỹ.

Ông từng viết hơn 30 cuốn sách về Cơ đốc giáo và thần học, tự nhận là người Dân chủ có tư tưởng độc lập, ủng hộ hợp tác lưỡng đảng.

Trong chiến dịch tranh cử, Hamilton tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, đặc biệt là khó khăn của nông dân trước giá nhiên liệu và phân bón tăng cao. Ông cho rằng Kansas sẽ có lợi hơn nếu một ghế thượng nghị sĩ thuộc về đảng Dân chủ, trong khi ghế còn lại tiếp tục do đảng Cộng hòa nắm giữ.

Kansas là bang có truyền thống sản xuất nông nghiệp, với phần lớn cử tri nông dân thường ủng hộ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, chiến sự Iran khiến giá dầu diesel và phân bón tăng mạnh, gây áp lực lên các trang trại. Một nông dân trồng lúa mì tại miền tây Kansas cho biết giá nhiên liệu gần như tăng gấp đôi trong một năm, khiến trang trại phát sinh thêm khoảng 50.000 USD chi phí ngoài dự kiến.

Bên cạnh kinh tế, chiến dịch truy quét người nhập cư của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cũng tác động đến tâm lý cử tri. Cuối tháng 9, lực lượng này bắt giữ 104 người tại Dodge City, Garden City, Liberal và các khu vực lân cận.

Hoạt động tại một số nhà máy chế biến thịt lớn, trong đó có Cargill và National Beef, bị ảnh hưởng khi nhân viên nghỉ làm vì lo ngại bị bắt.

Oscar Soto, chủ cửa hàng tạp hóa ở Dodge City, cho biết ông đăng ký bỏ phiếu lần đầu ở tuổi 39 và lựa chọn Hamilton sau khi chứng kiến nhiều gia đình không dám ra khỏi nhà hoặc mất đi trụ cột kiếm sống do các cuộc truy quét nhập cư.

Hamilton cũng nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận cử tri Cộng hòa. Michael Shull, bác sĩ nhi khoa đã nghỉ hưu và là thành viên đảng này, cho biết ông ủng hộ ứng viên Dân chủ vì lập trường ôn hòa và tinh thần đối thoại.

Trong bài phát biểu chiến thắng tại Overland Park, Hamilton cho rằng cuộc bầu cử là lời phản bác đối với sự thiếu tử tế và tàn nhẫn trong chính trường Washington.

Ông cam kết thúc đẩy tinh thần yêu thương, phụng sự và lãnh đạo bằng lòng can đảm trong nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện.