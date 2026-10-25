Con đi xe máy điện 'làm xiếc' trên đường, mẹ bị phạt 9 triệu

Ngày 25/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh chở nhau trên xe máy điện, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Hình ảnh cắt từ video.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và người liên quan, đồng thời mời các học sinh cùng phụ huynh đến cơ quan công an làm việc.

Theo đó, khoảng 17h ngày 20/10, C.L.M.Đ (SN 2011, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AF-692.XX, chở theo V.V.A (SN 2011, trú tại Hà Nội) đi trên đường Trường Chinh.

Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình tham gia giao thông, Đ. điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Đ. chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nêu trên.

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm đối với Đ. về các hành vi vi phạm được xác định; đồng thời lập biên bản đối với A. về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

Cảnh sát làm việc với bà T. và người liên quan.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là L.T.T (SN 1981, trú tại Hà Nội, mẹ của Đ). Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Với hành vi này, bà T. bị xử phạt 9 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng và không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm trên đường.