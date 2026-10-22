Con đi làm về phát hiện cha tử vong trong phòng trọ

Chiều 22/10, lực lượng chức năng xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp) đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong tại phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, một người thuê phòng trọ trong khu nhà trọ A Đen (ấp Tân Lược 2, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) đi làm về, khi mở cửa phát hiện cha mình là ông Đ.N.P. (SN 1977) đang nằm trên chiếc chiếu trải dưới nền gạch.

Thấy ông P. bất động, người con trai tới kiểm tra phát hiện cha đã ngưng thở nên hô hoán người dân và trình báo cơ quan chức năng.

Nhà trọ A Đen (ấp Tân Lược 2, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), nơi ông P. tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hương đã có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai của các nhân chứng.

Theo thông tin từ người dân khu vực, ông P. và người con trai từ địa phương khác đến thuê phòng trọ ở đây.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.