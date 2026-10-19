Con dâu 'vua sòng bạc' trở lại Victoria's Secret sau 8 năm

Theo Sohu, Hề Mộng Dao trình diễn hai thiết kế tại Victoria's Secret 2026 được tổ chức ở Los Angeles, vào ngày 18/10 (giờ địa phương). Người mẫu mở màn với nội y hồng, tiếp sau là thiết kế tông màu nâu, cùng đôi cánh lớn.

Trên sàn diễn, Hề Mộng Dao catwalk tự tin, chuyên nghiệp. Màn tái xuất của cô tại Victoria's Secret sau 8 năm được chú ý. Trên mạng xã hội, clip ghi lại khoảnh khắc trình diễn của người mẫu nhận sự quan tâm, bàn luận từ công chúng.

Hề Mộng Dao trình diễn tại Victoria's Secret 2026. Ảnh: Mario Ho.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Hà Du Quân, chồng Hề Mộng Dao, đăng tải clip và hình ảnh của vợ ở buổi biểu diễn. Anh chia sẻ: "Tự hào về em. Thiên thần đã trở lại với đôi cánh lớn. Em là thiên thần ngoài đời thực".

Trước đó, Hề Mộng Dao cũng cho biết cô hạnh phúc khi trở lại sàn diễn sau nhiều năm vắng bóng. Thời gian qua, người mẫu chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực tập luyện cho màn trình diễn quan trọng.

Vào năm 2017, Hề Mộng Dao từng góp mặt tại sàn diễn ở Thượng Hải. Thời điểm đó, cô gặp sự cố ngã mạnh trên sân khấu.

Sau đó, người mẫu lên tiếng xin lỗi khán giả. "7 năm làm người mẫu, tôi đã ngã nhiều lần. Tôi biết dù ngã đau thế nào cũng phải đứng dậy đi tiếp. Con đường trước mắt còn rất dài, tôi sẽ đi tiếp", cô bày tỏ.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, gia nhập làng mẫu từ năm 2009. Cô từng trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế và nhiều lần góp mặt trong Victoria's Secret Show.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân và lần lượt sinh 2 con, Hề Mộng Dao ít xuất hiện hơn nhưng vẫn duy trì công việc trong giới giải trí. Năm 2022, cô cùng chồng tham gia chương trình Đàn ông làm việc nhà 4.

Kể từ khi làm dâu hào môn, Hề Mộng Dao có cuộc sống nhung lụa. Cô từng khoe giá của bộ đồ ngủ mình mặc là hơn 560 USD, được mẹ chồng tặng nhà sang hơn 1,9 tỷ HKD khi hạ sinh cháu trai nối dõi. Con gái một tuổi của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng sở hữu bộ sưu tập túi hiệu của nhiều nhà mốt xa xỉ.

Hà Du Quân sinh năm 1995, là con trai "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân. Gia tộc họ Hà có 4 người vợ và 17 người con, Hà Du Quân là con trai của bà tư Lương An Kỳ.