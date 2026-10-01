Con dâu 'vua sòng bạc Macau' đeo 22 vòng vàng trong đám cưới

Theo HK01, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã kết hôn được 7 năm, có với nhau một con trai và một con gái. Tháng 6 năm nay, cặp uyên ương tổ chức lại đám cưới tại một tòa lâu đài cổ ở Pháp, mời đông đảo bạn bè thân thiết tham dự. Mới đây, hai người tiếp tục tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại Macau để cảm ơn người thân, bạn bè trước đó không thể sang Pháp dự lễ. Nhiều người nổi tiếng, giới thượng lưu và bạn bè trong ngành đều đến chung vui.

Vợ chồng Hề Mộng Dao thực hiện nghi thức truyền thống. Ảnh: IGNV.

Hôm 30/9, Hề Mộng Dao chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh đám cưới. Trong ảnh, siêu mẫu người Trung diện bộ lễ phục cưới cổ truyền lộng lẫy. Thiết kế này theo tiết lộ được làm hoàn toàn thủ công trong suốt 3.600 giờ. Ngoài ra, cô còn đeo đeo 18 chiếc vòng tay long phụng, trên tay đeo thêm 4 chiếc, tổng cộng 22 chiếc vòng vàng. Số trang sức này được truyền thông ước tính trị giá hơn 3 triệu HKD.

Nghi thức dâng trà được tổ chức ngay tại biệt thự. Trên bức tường phía sau treo một bức chân dung của cố trùm sòng bạc Hà Hồng Sân. Hà Du Quân đưa hai con mặc trang phục đỏ đến đón mẹ, mang ý nghĩa kế thừa gia tộc. Mẹ chồng Lương An Kỳ và con dâu Hề Mộng Dao nhìn nhau và nở nụ cười rạng rỡ khi cùng chụp ảnh kỷ niệm.

Những hình ảnh được người đẹp chia sẻ thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người gửi lời chúc phúc cặp đôi và bày tỏ ngưỡng mộ trước đám cưới xa hoa. Số trang sức vàng mà bà Lương An Kỳ tặng cho con dâu cũng trở thành chủ đề được dân mạng quan tâm.

Cặp đôi trước đó đã tổ chức lễ cưới tại Pháp. Ảnh: Weibo.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, gia nhập làng mẫu từ năm 2009. Cô từng trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế và nhiều lần góp mặt trong Victoria's Secret Show.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân và lần lượt sinh 2 con, Hề Mộng Dao ít xuất hiện hơn nhưng vẫn duy trì công việc trong giới giải trí. Năm 2022, cô cùng chồng tham gia chương trình Đàn ông làm việc nhà 4.

Kể từ khi làm dâu hào môn, Hề Mộng Dao có cuộc sống nhung lụa. Cô từng khoe giá của bộ đồ ngủ mình mặc là hơn 560 USD, được mẹ chồng tặng nhà sang hơn 1,9 tỷ HKD khi hạ sinh cháu trai nối dõi. Con gái một tuổi của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng sở hữu bộ sưu tập túi hiệu của nhiều nhà mốt xa xỉ.