Con dâu tái hôn, bố mẹ chồng Lạng Sơn làm 50 mâm cỗ gả đi

Cô dâu khóc nức nở khi mẹ chồng cũ phát biểu trong ngày cưới Trong đám cưới ngày 4/10, Thùy Linh (Lạng Sơn) xúc động khi được bố mẹ chồng cũ đứng ra tổ chức hôn lễ, dặn dò trước khi cô về tổ ấm mới.

Ngày 4/10, hôn lễ của cô dâu Thùy Linh (sinh năm 1998, quê xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn) và chú rể Duy Khánh (quê Phú Thọ) diễn ra với sự có mặt của 3 đại diện phụ huynh.

Đại diện nhà gái, mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Linh cùng đứng ra trao dâu, tặng quà cưới. Bên dưới, nhiều quan khách khi biết câu chuyện phía sau của gia đình đã rất xúc động, không cầm được nước mắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thùy Linh cho biết cô kết hôn lần đầu vào năm 2017, khi 19 tuổi. Năm 2019, chồng cô không may phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời chỉ sau 3 tháng. Khi đó, con gái đầu lòng của cặp đôi mới 17 tháng tuổi.

"Lúc đó tôi còn quá trẻ, suy sụp, hoang mang lắm. Nhưng nhờ có bố mẹ hai bên động viên, tôi dần gắng gượng đứng dậy để tiếp tục cuộc sống", Linh kể về những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời.

Thùy Linh xúc động khi mẹ chồng cũ dặn dò trong ngày cưới.

Sau khi con gái dần cứng cáp, Linh quyết định đến Bắc Ninh làm việc. Nhiều năm qua, cô yên tâm khi con được ông bà nội chăm sóc chu đáo. Sợ con dâu bận rộn bỏ bê sức khỏe, bố mẹ chồng thậm chí thường xuyên gửi đồ ăn xuống phòng trọ, đặc biệt nhớ rõ những món ăn cô thích. Với Linh, sự quan tâm, chăm sóc của hai người dành cho cô không khác nào con gái ruột.

Sau gần chục năm làm dâu, Linh được mẹ chồng xem như con gái ruột.

Thấy con dâu còn quá trẻ, bố mẹ chồng cũng nhiều lần gợi ý nếu tìm được người phù hợp, cô hãy cứ mạnh dạn bước tiếp. Cũng có một vài người từng ngỏ ý làm quen nhưng Linh đều từ chối, một phần vì thương con, thương bố mẹ, một phần chưa sẵn sàng.

Đến năm 2023, Linh quen biết Duy Khánh và bắt đầu tìm hiểu khi thấy anh là người hiền lành, tốt bụng. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khi xác định tình cảm đủ chín muồi, Linh quyết định thưa chuyện với bố mẹ ruột và nhà chồng cũ.

"Ban đầu, bố mẹ chồng tôi vui lắm, chúc mừng tôi đã tìm được bến đỗ mới để nương tựa. Họ chỉ hơi lăn tăn chuyện khoảng cách vì nhà anh Khánh cách Lạng Sơn gần 300 km. Nhưng cuối cùng, bố mẹ tác thành khi thấy chúng tôi thật lòng thương nhau", Linh cho biết.

Thậm chí khi bàn chuyện cưới xin, bố mẹ chồng cũ của Linh đề xuất tổ chức hôn lễ tại nhà, gả cô đi như con gái ruột. Từ lễ dạm ngõ, ăn hỏi đến ngày vu quy, tất cả được thực hiện chu đáo, có sự hiện diện của 3 bên gia đình.

Trong ngày trọng đại, 50 mâm cỗ được bố mẹ chồng cũ chuẩn bị tươm tất, mời quan khách đến chung vui, như lời chúc phúc Linh trên chặng đường mới. Sau đám cưới, con gái Linh sẽ vẫn sống cùng ông bà nội để tiện việc học hành, còn vợ chồng Linh sinh sống, làm việc tại Bắc Ninh.

"Tôi thực sự may mắn khi từng được làm con dâu bố mẹ. Tôi sẽ luôn ghi nhớ, trân quý tình cảm của ông bà, sự đùm bọc, yêu thương của mọi người suốt thời gian qua", Linh bày tỏ.

Mai An