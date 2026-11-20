Con trai tôi lập gia đình đã 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Các con có kinh tế ổn định, sức khỏe bình thường, đang sống ở thành phố. Vì vậy, tôi luôn mong sớm có cháu nội để bồng bế, vui vầy lúc tuổi già.

Ở quê, tôi nóng ruột, nhiều lần lựa lời hỏi han, khuyên các con sinh cháu. Nhưng mỗi lần tôi ra lời, các con lại tìm cách thoái thác, đặc biệt là con dâu.

Con nói mình còn trẻ, đang tập trung cho công việc, sự nghiệp. Nếu có con nhỏ, vợ chồng sẽ gặp nhiều vướng bận, không còn thời gian phát triển bản thân. Nghe các con nói vậy, tôi cũng đành chờ đợi, không muốn gây thêm áp lực.

Cuối tuần, con dâu đưa thú cưng đi dạo, đi chơi rồi chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Ảnh minh họa: H.N

Nhưng mấy ngày qua, khi lên ở cùng các con, tôi lại chứng kiến những điều khiến mình không khỏi suy nghĩ.

Con dâu nuôi mấy chú chó trong nhà. Điều khiến tôi bất ngờ là con dành rất nhiều thời gian, công sức chăm sóc chúng.

Sáng sớm, con đã dậy chuẩn bị thức ăn, chia thành từng phần riêng cho chúng. Mấy chú chó được ăn uống đúng giờ, có lịch tắm rửa, chải lông, khám sức khỏe định kỳ. Chỉ cần một con có biểu hiện khác thường, con dâu tôi lập tức lo lắng, đưa đến bác sĩ thú y.

Con còn mua quần áo, đồ chơi, nệm nằm riêng cho từng con. Đi làm về, việc đầu tiên là con đến ôm ấp, vuốt ve thú cưng. Cuối tuần, con đưa chúng đi dạo, đi chơi rồi chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.

Nhìn cảnh con dâu yêu thương, chiều chuộng thú cưng như con, tôi vừa bất ngờ vừa chạnh lòng. Tôi không hiểu vì sao con có thể dành nhiều tình cảm như vậy cho mấy con chó nhưng lại luôn tìm cách trì hoãn chuyện sinh con.

Tôi bắt đầu nghĩ những lý do về công việc, sự nghiệp mà con dâu từng nói chỉ là cách để con từ chối mong muốn có cháu của tôi. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy hụt hẫng, thậm chí có cảm giác mình bị con dâu qua mặt.

Tôi đem chuyện nói lại với con trai, mong con hiểu tâm tư của mình. Không ngờ, con trai tôi lại gạt đi, bảo mẹ khó tính, cổ hủ, phong kiến, không tôn trọng sở thích và cuộc sống riêng của vợ. Con còn nói chuyện sinh con là quyết định của hai vợ chồng, tôi không nên can thiệp hay gây áp lực.

Nghe con nói, tôi vừa giận vừa tủi thân. Tôi chỉ mong có cháu nội, muốn gia đình thêm đông vui, vậy mà trong mắt con, tôi lại trở thành người mẹ khó tính, không biết tôn trọng cuộc sống của các con.

Từ hôm đó, tôi cứ thấy lòng nặng trĩu. Tôi thương con trai, cũng không muốn vợ chồng con vì chuyện này mà bất hòa.

Nhưng mỗi lần nhìn con dâu âu yếm, chăm chút cho đàn chó, tôi lại không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Tôi tự hỏi liệu mình có đang quá kỳ vọng, áp đặt mong muốn của bản thân lên các con hay không.

Tôi biết chuyện sinh con không thể ép buộc, nhưng nghĩ đến cảnh tuổi già không có cháu bế bồng, vui vầy, tôi lại thấy hụt hẫng.

Tôi muốn nói ra nỗi lòng nhưng lại sợ các con khó chịu, sợ tình cảm mẹ con ngày càng xa cách. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi cũng không biết phải làm sao để nguôi ngoai nỗi ấm ức trong lòng.

Tôi thực sự rất bối rối. Tôi nên tiếp tục chờ đợi hay phải học cách chấp nhận việc không thể có cháu để bồng bế. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành.