Con dâu hụt của Donald Trump vừa bị sa thải là ai?

Theo Reuters, ngày 13/10, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Kimberly Guilfoyle từ chức Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Thông tin được đưa ra trong buổi họp báo của Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin báo chí liên quan đến các cáo buộc về hành vi của bà Guilfoyle trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Những thông tin được công bố đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách bà thực hiện nhiệm vụ ngoại giao.

Trước đó, ông Donald Trump cho biết đang cân nhắc sa thải bà Guilfoyle và không hài lòng với những thông tin được đăng tải. Trong khi đó, Guilfoyle phủ nhận các cáo buộc, khẳng định bà sẽ bảo vệ danh dự và uy tín của mình.

Các cáo buộc được báo chí đề cập chưa đồng nghĩa với việc bà Guilfoyle đã bị xác định có hành vi vi phạm.

Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle phát biểu trong buổi lễ khánh thành tại trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Athens, Hy Lạp, ngày 7/10/2026. Ảnh: Mark Schiefelbein/Pool qua Reuters.

Từ người dẫn chương trình truyền hình đến Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp

Kimberly Guilfoyle sinh năm 1969, từng hoạt động trong lĩnh vực luật pháp và truyền hình trước khi tham gia sâu hơn vào chính trường Mỹ. Bà từng làm công tố viên, sau đó trở thành người dẫn chương trình trên Fox News và tham gia các hoạt động vận động chính trị của đảng Cộng hòa.

Guilfoyle được biết đến rộng rãi hơn khi trở thành một trong những gương mặt tích cực ủng hộ ông Donald Trump. Bà từng tham gia các sự kiện vận động tranh cử, phát biểu trước những người ủng hộ và có mối quan hệ thân thiết với gia đình Tổng thống Mỹ.

Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Guilfoyle được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí này, bà thúc đẩy các lợi ích kinh tế của Mỹ, trong đó có việc tăng cường hợp tác năng lượng và thúc đẩy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ sang châu Âu.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ của bà cũng vấp phải những tranh cãi liên quan đến các phát ngôn ngoại giao và những cáo buộc được truyền thông đăng tải.

Từng đính hôn với con trai cả của Tổng thống Donald Trump

Bên cạnh sự nghiệp chính trị, đời sống tình cảm của Kimberly Guilfoyle cũng từng thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Donald Trump.

Hai người bắt đầu hẹn hò vào năm 2018 và thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện chính trị, hoạt động vận động tranh cử của đảng Cộng hòa. Họ cũng nhiều lần chia sẻ những hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội.

Mối quan hệ của cặp đôi được chú ý rộng rãi vào tháng 1/2022, khi Guilfoyle đăng ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 44 của Trump Jr. Trong bức ảnh, bà đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn ở ngón áp út, khiến thông tin hai người đã đính hôn được truyền thông quan tâm.

Donald Trump Jr. và Kimberly Guilfoyle cùng tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) năm 2023 tại National Harbor, bang Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP.

Theo các bài báo được công bố vào thời điểm đó, Trump Jr. đã cầu hôn Guilfoyle vào đêm giao thừa năm 2020, sau gần 4 năm bên nhau. Tuy nhiên, cả hai giữ kín thông tin trong một thời gian trước khi mối quan hệ đính hôn được công khai.

Không chỉ gắn bó trong đời sống tình cảm, hai người còn cùng tham gia nhiều hoạt động chính trị và đầu tư bất động sản. Tháng 3/2021, họ mua chung một căn biệt thự trị giá khoảng 9,7 triệu USD tại Jupiter, bang Florida, Mỹ.

Tuy nhiên, chuyện tình của Guilfoyle và Trump Jr. cuối cùng không đi đến hôn nhân. Sau khi chia tay, cả hai tiếp tục theo đuổi những con đường riêng. Guilfoyle sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, trong khi Trump Jr. tiếp tục tham gia các hoạt động kinh doanh và chính trị.

Nhiệm kỳ đại sứ gây nhiều tranh luận

Trong thời gian làm việc tại Hy Lạp, Guilfoyle tích cực thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác năng lượng giữa hai nước. Bà cũng đưa ra những phát biểu cứng rắn về ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại khu vực, trong đó có vấn đề liên quan đến cảng Piraeus, một cảng biển quan trọng của Hy Lạp.

Những phát biểu này từng vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc. Bên cạnh đó, các thông tin báo chí liên quan đến những cáo buộc về hành vi của bà trong nhiệm kỳ đại sứ tiếp tục tạo thêm áp lực.

Việc Nhà Trắng thông báo yêu cầu Guilfoyle từ chức vì thế thu hút sự quan tâm không chỉ bởi vị trí ngoại giao của bà mà còn bởi mối liên hệ trước đây với gia đình Tổng thống Donald Trump.

Từ một gương mặt truyền hình, người vận động chính trị thân cận với ông Trump đến Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, Kimberly Guilfoyle từng trải qua nhiều bước ngoặt đáng chú ý. Diễn biến mới nhất đánh dấu một thay đổi quan trọng trong sự nghiệp của bà, trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến nhiệm kỳ ngoại giao vẫn thu hút sự chú ý của dư luận.