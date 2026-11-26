Chương trình “Vì biển đảo xanh” luôn có sự đồng hành của chính quyền, lực lượng chức năng, doanh nghiệp, người dân và du khách.

Từ một ngày hội cộng đồng đến dấu ấn sống xanh

Côn Đảo không chỉ được biết đến với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt mà còn sở hữu hệ sinh thái biển phong phú, từ những rạn san hô, thảm cỏ biển đến rừng ngập mặn và nhiều loài sinh vật quý hiếm. Tuy nhiên, áp lực từ hoạt động du lịch, rác thải nhựa, biến đổi khí hậu và những tác động của con người đang đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với công tác bảo vệ môi trường biển đảo.

Trong bối cảnh đó, chương trình "Vì biển đảo xanh" và "Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo" được triển khai từ năm 2022, trở thành hoạt động cộng đồng thường niên tại Côn Đảo. Qua mỗi kỳ tổ chức, thông điệp bảo vệ môi trường được truyền tải bằng những cách gần gũi, thiết thực như triển lãm ảnh "Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau", xây dựng mô hình từ vật liệu tái chế, tặng túi vải thay túi nilon và tổ chức thu gom rác trên các bãi biển.

Hàng trăm học sinh tham gia hoạt động làm sạch biển tronng chương trình “Vì biển đảo xanh” năm 2022.

Năm 2024, ngày hội được tổ chức tại khu vực Nghĩa trang Hàng Keo, với sự đồng hành của Hoa hậu H'Hen Niê trong vai trò Đại sứ chương trình "Vì biển đảo xanh". Bên cạnh hoạt động làm sạch môi trường, cuộc thi "Giỏ đồ lễ xanh" cũng góp phần khuyến khích người dân, du khách lựa chọn những sản phẩm thân thiện với thiên nhiên. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, người dân và tình nguyện viên đã cùng tham gia thu gom rác, làm sạch khu vực bãi biển trước Vịnh Côn Sơn.

Đến năm 2025, ngày hội tiếp tục được duy trì với chủ đề "Vì biển đảo xanh", từng bước mở rộng sự tham gia của chính quyền, lực lượng chức năng, doanh nghiệp, người dân và du khách. Từ những hoạt động tuyên truyền ban đầu, chương trình dần tạo nên sự gắn kết cộng đồng trong trách nhiệm gìn giữ môi trường biển. Những hành động nhỏ như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác, không xả rác và ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên cũng từ đó được lan tỏa.

Hoa hậu H’Hen Niê - Đại sứ chương trình “Vì biển đảo xanh” năm 2024 tham gia làm sạch bờ biển.

Tiếp nối hành trình ấy, từ ngày 27 đến 29/11/2026 tại Đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chiến dịch "Vì biển đảo xanh" và lặn nuôi cấy phục hồi 12 loài san hô cứng tại đặc khu Côn Đảo. Chương trình kết nối các hoạt động khoa học, văn hóa và cộng đồng để lan tỏa thông điệp "Không rác thải nhựa - San hô hồi sinh".

Đưa khoa học bảo tồn đến gần cộng đồng

Điểm mới nổi bật của chương trình năm nay là lần đầu tiên hoạt động nuôi cấy, phục hồi rạn san hô được đưa vào vị trí trung tâm của ngày hội, đưa câu chuyện bảo tồn từ thông điệp tuyên truyền đến những hành động cụ thể dưới đáy biển.

Sáng 28/11, tại Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau), các chuyên gia, nhân sự kỹ thuật của Vườn quốc gia Côn Đảo cùng tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ trình diễn kỹ thuật nuôi cấy, phục hồi san hô. Ở độ sâu 4-12m, những mảnh san hô giống được cố định trên nền đáy tự nhiên tại các khu vực rạn suy thoái hoặc trên những giá thể nhân tạo phù hợp.

Đợt phục hồi tập trung vào 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống, 4 họ, được lựa chọn dựa trên khả năng thích nghi với điều kiện thủy văn tại Côn Đảo. Đây không đơn thuần là việc đưa san hô giống trở lại biển, mà đòi hỏi quy trình kỹ thuật, sự am hiểu về hệ sinh thái và quá trình theo dõi lâu dài để bảo đảm khả năng sinh trưởng.

Theo Ban tổ chức, hoạt động được thực hiện trên cơ sở các quy định chuyên môn và kết quả nghiên cứu tại Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo của Viện Hải dương học. Sau khi cấy ghép, khu vực phục hồi sẽ được bảo vệ tạm thời; lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, hạn chế tàu thuyền neo đậu. Việc quan trắc, đánh giá định kỳ cũng được triển khai để theo dõi sự phát triển của san hô và kịp thời có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đáng chú ý, phạm vi phục hồi dự kiến không dừng ở hai điểm trình diễn mà còn hướng tới nhiều khu vực khác như Vịnh Côn Sơn, Vịnh Đất Dốc, Hòn Tài, Bãi Dương, Bãi Bàng, Ông Đụng, Ông Câu, Hòn Tre Lớn và Hòn Tre Nhỏ. Điều này cho thấy mục tiêu của ngày hội không chỉ là tạo dấu ấn trong một sự kiện ngắn ngày, mà còn góp phần thúc đẩy những chương trình bảo tồn có tính liên tục.

Cùng với hoạt động dưới biển, các vấn đề bảo tồn cũng được đưa đến gần công chúng thông qua tọa đàm chuyên đề về san hô và hệ sinh thái biển, dự kiến diễn ra chiều 27/11 tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Các nhà khoa học, chuyên gia bảo tồn và đại diện cơ quan quản lý sẽ cùng trao đổi về vai trò của rạn san hô, thực trạng suy thoái môi trường biển, công tác bảo tồn rùa biển và những nguy cơ đối với hệ sinh thái. Thông điệp "1 phút phá hoại - 10 năm phục hồi" cũng là lời nhắc nhở về hậu quả lâu dài của những hành vi xâm hại thiên nhiên.

Một số hình ảnh và mô hình sẽ được trưng bày trong triển lãm ảnh và mô hình “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau”

Từ cảm hứng nghệ thuật đến hành động xanh

Nếu hoạt động phục hồi san hô đưa khoa học bảo tồn đến gần thực tiễn thì chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật lại mở ra cách tiếp cận nhẹ nhàng, trực quan hơn với cộng đồng. Nổi bật là triển lãm ảnh và mô hình "Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau", khai mạc ngày 28/11 tại Công viên Tôn Đức Thắng. Khoảng 150 tác phẩm ảnh tư liệu, nghệ thuật được giới thiệu theo 5 chủ đề, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đời sống cư dân biển đảo, đồng thời phản ánh những thách thức đối với hệ sinh thái và nỗ lực bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, triển lãm có 5 mô hình sinh vật biển được sáng tạo từ rác thải thu gom. Những vật liệu tưởng chừng bỏ đi được tái hiện thành hình ảnh sinh động của thế giới đại dương, qua đó gợi nhắc về tác động của rác thải nhựa đối với môi trường sống của các loài sinh vật. Sau ngày hội, các tác phẩm sẽ được trao tặng UBND Đặc khu Côn Đảo để tiếp tục phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng.

Một hoạt động hướng tới giới trẻ là trải nghiệm sáng tạo sản phẩm hình rùa Côn Đảo từ nhựa tái chế trong khuôn khổ lễ phát động "Vì Biển đảo xanh" và Ngày hội sống xanh sáng 28/11. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 500 người, trong đó có 300 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách. Từ những vật liệu đã qua sử dụng, mỗi người có thể tự tay tạo nên sản phẩm mang hình tượng rùa biển - loài sinh vật gắn với giá trị sinh thái đặc trưng của Côn Đảo. Qua đó, việc tái chế không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành trải nghiệm cụ thể, khơi gợi ý thức giảm thiểu rác thải từ mỗi cá nhân.

Ngày hội còn có sự tham gia của các đại sứ môi trường và những gương mặt có sức ảnh hưởng như Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo và Hoa hậu H'Hen Niê. Cùng với các chuyên gia, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh, các đại sứ sẽ đồng hành trong hoạt động trải nghiệm phục hồi san hô và ra quân làm sạch bãi biển. Sự kết nối giữa giới chuyên môn, nghệ sĩ, người nổi tiếng và cộng đồng góp phần đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Một số hình ảnh và mô hình sẽ được trưng bày trong triển lãm ảnh và mô hình “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau”

Đáng chú ý, chương trình năm nay còn hướng tới thúc đẩy mô hình du lịch tình nguyện (voluntourism). Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) dự kiến phối hợp xây dựng các tour để du khách trực tiếp tham gia thu gom rác, làm sạch bãi biển và đồng hành cùng cộng đồng trong hoạt động phục hồi rạn san hô. Đây là hướng đi có ý nghĩa, bởi du lịch không chỉ dừng ở việc thưởng ngoạn cảnh quan mà còn có thể trở thành nguồn lực đóng góp cho bảo tồn thiên nhiên.

Từ những chiếc túi vải thay túi nilon, những buổi làm sạch bãi biển đến hoạt động phục hồi san hô dưới đáy đại dương, Ngày hội sống xanh Côn Đảo đang từng bước mở rộng ý nghĩa, từ một sự kiện truyền thông thành lời mời gọi cộng đồng cùng hành động. Bởi bảo vệ biển đảo không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay các nhà khoa học, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người lựa chọn và ứng xử với thiên nhiên. Khi ý thức bảo tồn trở thành một phần của văn hóa du lịch và nếp sống thường ngày, Côn Đảo mới có thể giữ gìn trọn vẹn những giá trị sinh thái quý báu cho các thế hệ mai sau.