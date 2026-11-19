Phục hồi rạn san hô Côn Đảo: Lặn nuôi cấy 12 loài san hô cứng, giữ gìn di sản biển

Chương trình cụ thể hóa các định hướng lớn như Chiến lược truyền thông của TP.HCM đến năm 2030 (Quyết định số 2853/QĐ-UBND) và Đề án mở rộng, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1539/QĐ-TTg).

Rạn san hô cứng ở vùng biển Côn Đảo được ví như “lá phổi” đại dương và là nền tảng đa dạng sinh học cần được phục hồi, bảo vệ trước nguy cơ suy thoái và rác thải nhựa.

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Giá trị cốt lõi của chuỗi hoạt động nằm ở sự gắn kết giữa bảo tồn đa dạng sinh học biển và gìn giữ di sản sinh thái, lịch sử của Côn Đảo. Rạn san hô vốn là "lá phổi" đại dương và nơi trú ngụ của nhiều loài quý hiếm như rùa biển, trai tai tượng, cá cảnh.

Khi hệ sinh thái này suy thoái, vùng biển đảo không chỉ mất đi sự trù phú tự nhiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng sinh kế, cảnh quan và giá trị di sản mà bao thế hệ quân dân đã dày công bảo vệ. Cảnh báo "1 phút phá hoại – 10 năm phục hồi" đặt ra yêu cầu hành động khẩn thiết và kỷ luật khoa học.

Những sinh vật biển quý hiếm như rùa biển, trai tai tượng hay cá cảnh gắn chặt với sự trù phú của hệ sinh thái và di sản thiên nhiên tại Đặc khu Côn Đảo.

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Điểm nhấn thực tiễn của chiến dịch là lễ ra mắt và trình diễn kỹ thuật lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô vào sáng 28/11/2026 tại Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau).

Chuyên gia, kỹ thuật viên Vườn Quốc gia Côn Đảo cùng tình nguyện viên được đào tạo sẽ lặn ở độ sâu 4m – 12m để cố định san hô giống lên nền đáy tự nhiên suy thoái hoặc giá thể nhân tạo, tuân thủ quy trình theo Quyết định số 5134/QĐ-BNN-KHCN, Thông tư số 88/TT-BNNMT và nghiên cứu của Viện Hải dương học.

Gìn giữ “lá phổi” đại dương và di sản sinh thái Đặc khu Côn Đảo

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống, 4 họ thích nghi tốt với thủy văn Côn Đảo, tiêu biểu như Acropora grandis, Acropora hyacinthus, Montipora aequitubeculata, Pectinia latuca, Oxypora glabra, Mycedium elephantotus... Sau cấy ghép, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ thiết lập vùng bảo vệ tạm thời, phối hợp Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư tuần tra, hạn chế neo đậu tàu thuyền và quan trắc định kỳ.

Gìn giữ các loài san hô và sinh vật biển đặc trưng của Côn Đảo không chỉ là bảo vệ môi trường sinh thái trước cảnh báo “1 phút phá hoại – 10 năm phục hồi”, mà còn là giữ gìn di sản cho các thế hệ mai sau.

Song song dưới lòng biển, các hoạt động trên bờ tạo chiều sâu cộng đồng: tọa đàm khoa học về bảo tồn san hô, hệ sinh thái biển và rùa biển (chiều 27/11); triển lãm ảnh và mô hình "Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau" tại Công viên Tôn Đức Thắng (28 – 29/11) với 150 tác phẩm ảnh và 5 mô hình được trao tặng lại cho UBND Đặc khu Côn Đảo.

Ngày 28/11, "Ngày hội sống xanh" thu hút khoảng 500 người gồm học sinh, đoàn viên, lực lượng vũ trang, người dân, du khách cùng 13 hoa hậu, á hậu, siêu mẫu, á vương như H'Hen Niê, Nguyễn Phương Khánh, Nguyễn Thanh Thảo, Đặng Thanh Ngân... chia hai nhóm trải nghiệm nuôi cấy san hô và làm sạch bãi biển.

Hướng đi bền vững của chiến dịch còn thể hiện ở việc kết nối Sở Du lịch TP.HCM và Saigontourist Group phát triển các tour du lịch tình nguyện (voluntourism), giúp du khách trực tiếp góp sức giữ gìn rạn san hô và làm sạch biển. Bảo vệ rạn san hô Côn Đảo vì thế không chỉ là cứu một hệ sinh thái mong manh, mà là giữ gìn di sản thiên nhiên và trách nhiệm với tương lai.