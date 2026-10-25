Côn Đảo - điểm đến viên ngọc ẩn toả sáng của du lịch Việt Nam

Nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, nước biển trong xanh và bờ cát dài được che mát bởi những hàng cây bàng cổ thụ, Côn Đảo còn là vườn quốc gia với rừng nguyên sinh và thảm động thực vật phong phú, đa dạng. Ảnh: VNA

Sức cuốn hút từ những vẻ đẹp nguyên sơ của viên ngọc ẩn Côn Đảo

Dường như xu hướng du lịch, cả về địa điểm và cách thức, cuối cùng cũng đang thay đổi. Tại một số thành phố và điểm đến được du khách ghé thăm nhiều nhất thế giới, tình trạng quá tải du lịch đã trở thành vấn đề cấp bách đến mức nhiều khách du lịch bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn khác.

Bên cạnh mong muốn tránh góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề, nhiều khách du lịch còn háo hức khám phá những điều thú vị khác mà thế giới mang lại. Nhất là các điểm đến được ví như những viên ngọc ẩn đang toả sáng.

Khách du lịch quốc tế từ tàu Island Sky (quốc tịch Bahamas) cập cảng, ghé thăm Côn Đảo trong hành trình khám phá Việt Nam đầu năm 2026. Ảnh: condao.com.vn

Côn Đảo được xếp hạng trong số những điểm đến trăng mật tuyệt nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Booking

Thông điệp mới được tạp chí du lịch Time Out (Anh) đưa ra ngày 13/10 nêu rõ: Nếu đang cố gắng trở thành khách du lịch có trách nhiệm hơn trong năm 2027, hoặc đơn giản là đang tìm kiếm những lựa chọn yên tĩnh hơn, giá cả phải chăng hơn thay vì những điểm đến quá tải, các bạn nên tham khảo danh sách vừa được cập nhật "41 điểm đến du lịch còn bị đánh giá thấp trên thế giới" (41 most underrated travel destinations in the world).

Mỗi địa điểm trong danh sách này đều là những viên ngọc ẩn đang toả sáng. Khách du lịch ghé thăm bất kỳ nơi nào, đều là lựa chọn đôi bên cùng có lợi.

Là 1 trong 5 điểm đến châu Á diện diện trong danh sách, Côn Đảo của Việt Nam xếp thứ 21 - với mô tả của tác giả Cheryl Sekkappan nhấn mạnh sức cuốn hút từ những vẻ đẹp nguyên sơ của viên ngọc ẩn đang toả sáng này:

Khu vực lịch sử Bucovina của Romania (Rumani) được Time Out xếp thứ nhất, trong danh sách những điểm đến viên ngọc ẩn đang toả sáng trên thế giới. Ảnh: SCStock/Shutterstock

Côn Đảo là một quần đảo nằm ở phía Đông - Nam của Việt Nam. Côn Đảo còn là vườn Quốc gia với rừng nguyên sinh và thảm động thực vật phong phú, đa dạng. Bởi thế vẻ đẹp của thiên nhiên nguyên sơ hiện diện khắp mọi nơi.

Ghé thăm Côn Đảo, khách du lịch ưa thích cát và biển có thể lặn ngắm san hô và khám phá nhiều bãi biển. Ví dụ như Hòn Bảy Cạnh - khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn rùa biển của Việt Nam.

Các tour trekking theo những con đường mòn xuyên rừng rợp bóng mát sẽ đưa khách du lịch tới bãi Ông Đụng, khám phá rừng mưa nhiệt đới và lặn ngắm san hô. Hoặc chinh phục đỉnh Thánh Giá, chiêm ngưỡng toàn cảnh rừng và biển ngoạn mục của Côn Đảo. Để tìm hiểu thêm về lịch sử, khách du lịch nên ghé thăm Bảo tàng Côn Đảo - nơi lưu giữ và trưng bày hơn 2.000 tư liệu, hiện vật quý.

Các điểm đến viên ngọc ẩn trải dài từ châu Á sang các châu lục khác

Cũng được Time Out đưa vào danh sách này còn có 4 điểm đến viên ngọc ẩn châu Á khác, bao gồm:

Thâm Quyến, Trung Quốc

Được xếp ở vị trí thứ 8 là đặc khu kinh tế Thâm Quyến - nơi được ví như "Thung lũng Silicon" ở Trung Quốc. Tác giả Roisin Teeling lưu ý:

Thâm Quyến nằm ngay sát Hồng Kông, với các điểm nhấn: OCT Loft - một khu phức hợp nhà máy cũ, nay trở thành nơi tập trung các cửa hàng đĩa vinyl và chương trình khai trương triển lãm nghệ thuật; Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên siêu hiện đại, với khu vườn trên mái nhà và bộ xương khủng long Mamenchisaurus khổng lồ.

Thâm Quyến - viên ngọc quý phía Nam Trung Quốc - cuốn hút khách du lịch với rất nhiều hoạt động thú vị. Từ các công viên giải trí đẳng cấp thế giới và khu nghệ thuật sáng tạo, đến những bãi biển thơ mộng và các khu chợ đêm nhộn nhịp. Ảnh: you.co

Cảnh quan ruộng bậc thang Shiroyone Senmaida ven biển (ở Wajima, tỉnh Ishikawa) được thắp sáng bằng 25.000 đèn LED, rực rỡ sắc màu vào ban đêm, hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng của biển Nhật Bản. Ảnh: Sean Pavone/Dreamstime

Ishikawa, Nhật Bản

Xếp thứ 16 là tỉnh Ishikawa - viên ngọc ẩn ở miền Trung Nhật Bản, quyến rũ với sự giao hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa truyền thống và ẩm thực tinh tế. Tác giả Faima Bakar nêu rõ thêm: Ishikawa có rất nhiều điều thú vị như khu vườn Kenroku-en thanh tịnh; lâu đài Kanazawa từng là nơi ở của các lãnh chúa phong kiến; những quán trà từ thời Edo.

Cùng điểm nhấn Shiroyone Senmaida - sườn đồi tuyệt đẹp với cảnh quan ruộng bậc thangven biển, thuộc thành phố Wajima ở phía Tây Bắc bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, được cả nước công nhận là "Danh lam thắng cảnh đặc biệt".

Mông Cổ

Xếp thứ 18 là Mông Cổ - đất nước được mệnh danh là "Vùng đất của bầu trời xanh". Nơi đây nổi tiếng với những chiếc lều du mục truyền thống (Ger), người dân du mục thân thiện và những đàn ngựa hoang phi trên thảo nguyên. Với sân bay quốc tế mới và các tour du lịch giá phải chăng, đất nước tưởng chừng như xa xôi này hiện nay rất dễ tiếp cận và ngày càng hút khách du lịch.

Một khu lều du lịch (Ger camp) thu hút khách du lịch trải nghiệm văn hóa và truyền thống du mục nổi tiếng của Mông Cổ. Ảnh: bordersofadventure

Khách du lịch "săn" các món ngon tại khu phố cổ Taipa, Macau (Trung Quốc). Ảnh: Jack Hong/Shutterstock

Macau, Trung Quốc

Xếp thứ 20 là đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) - nơi không chỉ được biết tới với vẻ ngoài hào nhoáng của các sòng bạc. Mà còn có khu phố cổ Taipa hấp dẫn du khách bởi vẻ mộc mạc, cổ kính với lối kiến trúc xen lẫn giữa Trung Quốc và Bồ Đào Nha.

Dạo quanh những đường phố nhỏ, khách du lịch có thể tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời "săn" các món ngon địa phương - là sự kết hợp hoàn hảo giữa 450 năm kinh nghiệm ẩm thực Bồ Đào Nha và Quảng Đông.

Nổi lên trong 10 vị trí dẫn đầu danh sách còn có: Khu vực lịch sử Bucovina, Romania (xếp thứ nhất); bang Nam Dakota, Mỹ (thứ 2); cộng đồng tự trị Asturias, Tây Ban Nha (thứ 3); bán đảo Osa, Costa Rica (thứ 4); tỉnh San Martín, Peru (thứ 5); bãi biển Zambujeira do Mar, Bồ Đào Nha (thứ 6); thị trấn Bisbee, bang Arizona, Mỹ (thứ 7); khu nghỉ mát ven biển Carry-le-Rouet, Pháp (thứ 9); đèo Tioga thuộc dãy núi Sierra Nevada, bang California, Mỹ (thứ 10).

Nguồn: Time Out