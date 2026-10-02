Con chó nổi tiếng chuyên dẫn khách leo núi ở Đà Lạt

Chó vàng chuyên dẫn khách lên đỉnh Langbiang Mỗi sáng, chó vàng "Gia Huy" lại đứng trước cổng nhà gần khu du lịch Langbiang, chờ dẫn du khách lên núi. Con chó lông vàng có thể theo khách từ chân núi đến tận đỉnh.

Nguyễn Minh Phong, sống tại Đà Lạt, thường cùng nhóm bạn 6-7 người trekking Langbiang. Trong các chuyến đi, anh nhiều lần gặp những con chó cỏ khoảng 3-4 tuổi đi dọc tuyến đường.

Phong cho rằng chúng có thể được lực lượng kiểm lâm trên núi nuôi dưỡng, trong đó có chó lông vàng được đặt tên "Gia Huy". Ngoài ra, tuyến trekking còn có một con chó màu nâu tên "Gia Bảo" cùng vài "anh em" khác.

"Chó vàng thường bắt đầu đi theo du khách từ trạm kiểm lâm. Có lúc nó chỉ đi một đoạn, nhưng cũng có khi dẫn người leo lên tận đỉnh núi", Phong nói với Tri Thức - Znews.

Sau mỗi chặng, du khách thường thưởng cho "Gia Huy" trứng gà luộc, xúc xích hoặc bánh mì. Nhận thấy những con chó có thể tạo thêm điểm nhấn cho hành trình trekking, Phong đã tạo địa chỉ "Cậu Vàng Langbiang" trên Google Maps.

Địa chỉ này ban đầu nhận nhiều đánh giá tích cực nhưng sau đó bị gỡ do lỗi kỹ thuật của ứng dụng. Phong đang tạo lại địa điểm và chờ Google kiểm duyệt.

Chó vàng được gắn vị trí trên Google Maps. Ảnh: Nguyễn Minh Phong.

Lê Như Phúc, du khách đến từ TP.HCM, bắt gặp "Gia Huy" và "Gia Bảo" trong lần đầu trekking Langbiang ngày 17/9.

Cô nhận xét dọc cung đường, "Gia Huy" và "Gia Bảo" chủ động đồng hành với khách hơn những con chó khác. Chúng theo nhóm suốt chặng lên xuống núi, kiên nhẫn chờ mỗi khi mọi người dừng nghỉ.

"Chúng biết chờ đợi, hễ đoàn dừng lại nghỉ mệt là chúng cũng dừng theo. Cả lượt leo lên lẫn lúc xuống núi, chúng đều tận tình dẫn đường", Phúc kể, nhận xét "Gia Huy" đặc biệt thân thiện, còn biết "tạo dáng" trước ống kính. Mỗi lần chụp cùng một du khách, nó lại có những biểu cảm khác nhau.

Chó vàng được du khách khen ngợi là "hướng dẫn viên chuyên nghiệp". Ảnh: Lê Như Phúc.

Hướng dẫn viên bản địa Ro Da Quang gặp chó vàng lần đầu khoảng tháng 5-6. Thời điểm đó, chưa biết tên, anh gọi nó là "Bin". Sau này, liên tưởng đến bộ phim hoạt hình Tom & Jerry, thấy chú chó có bộ lông vàng cam, anh quyết định gọi nó là "Gia Huy".

Vài ngày sau, trong một chuyến trekking cùng bạn bè, Quang gặp thêm một con chó có bộ lông vàng cam nhưng thân hình "vạm vỡ" hơn. Anh đặt tên nó là "Gia Bảo".

Theo Quang, "Gia Huy" không phải chó lang thang mà sống trong gia đình có điều kiện đầy đủ. Nhà của nó nằm ngay cổng, bên tay phải, cạnh khu du lịch Langbiang. Mỗi sáng, khi các nhóm khách chuẩn bị trekking, nó thường đứng chờ để "dẫn đường" bất kể nắng mưa.

"Để làm quen với 'cậu vàng', tôi thường cho nó ăn nhiều, rồi ôm, sờ, vuốt ve để nó quen người. Khi đã thân, chỉ cần gọi tên là con chó nhận ra", Quang kể.

Đàn chó dẫn đường cho du khách lên đỉnh Langbiang. Ảnh: Ro Da Quang.

"Gia Huy" khá tinh trong việc nhận biết khách du lịch. Nếu gặp người quen hoặc được cho xúc xích, đồ ăn ngon, nó thường chủ động đi theo. Ngược lại, nếu không được cho ăn hoặc "cảm thấy không uy tín", con vật có thể chuyển sang đoàn khác.

Khi đã nhập đoàn, nó thường theo khách từ chân núi lên đỉnh, ngồi chờ mỗi lúc mọi người nghỉ hoặc dừng chụp ảnh. Quang cho biết con chó nhớ đường và khá thông thuộc địa hình. Lúc xuống núi, nó có thể đi nhanh hơn du khách khoảng một tiếng nhưng vẫn di chuyển thành thạo trên cung đường.

Tại khu du lịch Langbiang, các cán bộ, nhân viên đều biết "Gia Huy" và "Gia Bảo". Sau khi câu chuyện về "cậu vàng" được chia sẻ rộng rãi, một số du khách chủ động hỏi Quang cách gặp chúng.

Con chó khác được đặt tên là "Gia Bảo". Ảnh: Ro Da Quang.

Lang Biang được ví như "nóc nhà Đà Lạt", với đỉnh cao nhất 2.167 m, thuộc huyện Lạc Dương (cũ), cách trung tâm khoảng 15 km. Dãy núi gồm 3 đỉnh: đồi Ra Đa, núi Ông và núi Bà, trong đó núi Bà là mục tiêu nhiều người muốn chinh phục khi trekking.

Lang Biang không quá cao và khó leo, nhưng để chinh phục 12 km đường rừng với địa hình dốc, du khách cần rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị trang phục thuận tiện và ưu tiên giày có độ bám tốt.

Theo Minh Phong, người đi thong thả có thể mất cả ngày để hoàn thành cung đường, trong khi nhóm di chuyển nhanh thường mất khoảng 6-7 tiếng. Tuyến này đông hơn vào cuối tuần, dịp lễ và vắng khách hơn trong mùa mưa.

Châu Sa