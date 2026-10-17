Con cái có quyền biết tài sản của cha mẹ tại ngân hàng không?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Theo quy định pháp luật hiện hành, thông tin về tài khoản, tiền gửi tiết kiệm và tài sản của khách hàng tại ngân hàng thuộc phạm vi thông tin được bảo mật. Vì vậy, con cái không đương nhiên có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin về tài sản của cha mẹ, dù có quan hệ huyết thống trực tiếp.

Cụ thể, Điều 13 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định, tổ chức tín dụng không được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

Theo Nghị định số 117/2018/NĐ-CP, thông tin được bảo mật bao gồm số dư tài khoản, tiền gửi tiết kiệm, lịch sử giao dịch, tài sản gửi và các thông tin liên quan khác.

Điều này có nghĩa, ngay cả khi là con ruột, người con cũng không thể chỉ xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình để yêu cầu ngân hàng tiết lộ số tiền tiết kiệm hay tài sản đứng tên cha mẹ.

Tuy nhiên, người con có thể được cung cấp thông tin nếu cha mẹ chấp thuận hoặc người con là đại diện hợp pháp của cha mẹ theo quy định. Việc cung cấp thông tin phải phù hợp với phạm vi chấp thuận, đại diện và thủ tục của ngân hàng.

Trường hợp cha mẹ qua đời, tài sản hợp pháp để lại tại ngân hàng có thể thuộc di sản thừa kế. Khi đó, người thừa kế cần thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xác định quyền đối với di sản và đề nghị ngân hàng giải quyết. Việc là con ruột không đồng nghĩa với quyền tự động tiếp cận toàn bộ thông tin tài khoản của người đã mất.

Như vậy, quyền được biết thông tin tài sản tại ngân hàng không tự động phát sinh từ quan hệ cha mẹ - con cái. Để thuận tiện trong quản lý tài chính gia đình, cha mẹ có thể chủ động chia sẻ thông tin hoặc thực hiện thủ tục ủy quyền phù hợp tại ngân hàng, vừa bảo đảm quyền riêng tư, vừa hạn chế tranh chấp phát sinh.