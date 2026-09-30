Con bò tót nặng hơn nửa tấn bất ngờ nhảy qua rào chắn, lao thẳng vào đám đông

Sự cố xảy ra tại Plaza de Toros de Murcia, trong khuôn khổ lễ hội đấu bò thường niên tại thành phố Murcia hôm 20/9. Theo đoạn video được ghi lại tại hiện trường, con bò tót có tên Malacara bất ngờ đổi hướng khi đang đối đầu với đấu sĩ và lao thẳng về phía khu vực khán giả.

Con vật nặng khoảng 508 kg, sáu tuổi, ban đầu được đấu với đấu sĩ người Bồ Đào Nha Duarte Fernandes trong đấu trường. Khi Fernandes tìm cách đối phó, Malacara bất ngờ tăng tốc, lao vượt qua vị trí của đấu sĩ rồi rẽ ngoặt về phía hàng rào ngăn cách khán đài.

Chỉ trong vài giây, con bò tót lấy đà và nhảy qua rào chắn, rơi xuống khu vực sát hàng ghế đầu. Những khán giả chứng kiến sự việc lập tức la hét và tìm cách tránh xa con vật.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Malacara chỉ cách một số khán giả khoảng cách rất ngắn. Một phụ nữ ngồi gần khu vực con vật lao tới được cho là suýt bị cặp sừng của nó húc trúng.

Juan Perez, một khán giả có mặt tại đấu trường, kể lại rằng ông tận mắt chứng kiến con bò nhảy qua hàng rào và lao vào khu vực khán đài. "Con vật hoàn toàn mất kiểm soát. May mắn là không ai bị thương. Có những phụ nữ ngồi ở khu vực đó và họ đã ở rất gần cặp sừng của con bò", ông nói.

Theo các nhân chứng, khán giả may mắn tránh được nguy hiểm nhờ một hàng rào bê tông thứ hai nằm phía sau khu vực rào chắn đầu tiên. Hàng rào này tạo thêm khoảng cách giữa con vật và đám đông, giúp hạn chế nguy cơ bò tiếp cận sâu hơn vào khu vực khán giả.

Sau sự cố, các nhân viên tại đấu trường tìm cách kiểm soát Malacara và đưa nó trở lại khu vực thi đấu. Cuộc đấu sau đó tiếp tục.

Malacara được cho là có nguồn gốc từ trang trại Los Espartales và được phân cho đấu sĩ Duarte Fernandes. Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là con bò cuối cùng xuất hiện trong sự kiện đấu bò thường niên tại Murcia.

Đáng chú ý, Malacara từng hai lần nhảy vào khu vực lối ra trong những lần xuất hiện trước đó tại lễ hội này.

Sau khi đưa con vật trở lại đấu trường, Fernandes tiếp tục phần thi. Theo truyền thống của đấu bò Tây Ban Nha, đấu sĩ sử dụng một loại giáo dùng để kết liễu bò có tên rejon de muerte, trước khi sử dụng một thanh kiếm ngắn để thực hiện nhát cuối cùng.

Sau màn trình diễn, khán giả cổ vũ để Fernandes được trao một chiếc tai bò - phần thưởng thường được dành cho những màn thể hiện được đánh giá cao. Tuy nhiên, vị trọng tài chủ trì không chấp thuận việc trao phần thưởng này. Fernandes cuối cùng nhận được một tràng pháo tay từ khán giả.

Sự cố tại Murcia một lần nữa thu hút sự chú ý về những rủi ro trong các lễ hội đấu bò, nơi đấu sĩ và khán giả có thể đối mặt với nguy hiểm khi những con vật nặng hàng trăm kilogram bất ngờ thay đổi hướng di chuyển.

Trước đó trong năm nay, đấu sĩ trẻ Tomás Angulo, 24 tuổi, từng bị một con bò hất tung và húc nhiều lần trong một lễ hội đấu bò tại Madrid. Vụ việc khiến anh bị thương nặng với những vết thương sâu do sừng bò gây ra và phải điều trị trong tình trạng nguy kịch.