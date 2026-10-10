Con bị tống tiền bằng hình ảnh: Giữ con an toàn trước sức ép 'phải trả ngay'

“Con có gửi ảnh không?”, “Tại sao con lại làm thế?” là những câu hỏi nhiều phụ huynh muốn đặt ra ngay khi biết chuyện. Nhưng trước khi tìm hiểu diễn biến, trẻ cần được nghe một thông điệp rõ ràng: Con không phải đối mặt một mình. Người đe dọa con phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ.

Người mẹ bình tĩnh lắng nghe con gái. Ảnh minh hoạ: AI

Sự bình tĩnh của người lớn đặc biệt quan trọng khi kẻ tống tiền đang tạo cảm giác mọi thứ sẽ sụp đổ trong vài phút: phải chuyển tiền ngay, phải gửi thêm ảnh, phải tiếp tục nghe lời nếu không muốn bí mật bị phơi bày. Hướng dẫn của cơ quan an toàn trực tuyến Australia khuyến nghị cha mẹ lắng nghe, tránh phán xét và trấn an trẻ trước khi cùng xử lý sự việc.

Đừng để trẻ tiếp tục thương lượng một mình

Những lời đe dọa thường không xuất hiện ngay từ đầu. Đối tượng có thể làm quen qua trò chơi, mạng xã hội, tạo sự gần gũi hoặc đưa ra một món lợi trước khi yêu cầu hình ảnh riêng tư.

Trong một cảnh báo, Bộ Công an nêu trường hợp trẻ 16 tuổi ở Hà Nội bị người quen qua trò chơi trực tuyến dụ gửi video riêng tư để đổi lấy tài khoản game. Sau đó, đối tượng dùng chính nội dung này để ép trẻ tiếp tục cung cấp hình ảnh. Chi tiết ấy cho thấy nguy cơ có thể bắt đầu từ một giao dịch hoặc mối quan hệ mà trẻ tưởng mình kiểm soát được.

Khi đã có lời đe dọa, cha mẹ cần giúp con dừng việc trả tiền, gửi thêm hình ảnh hoặc chấp nhận gặp mặt để “giải quyết”. Chuyển tiền không tạo ra bảo đảm rằng nội dung sẽ bị xóa. Việc tiếp tục đáp ứng có thể khiến gia đình đứng trước những yêu cầu mới.

Người lớn cũng không nên tự đóng vai con để khiêu khích, đe dọa ngược hoặc hẹn gặp đối tượng. Mục tiêu trước mắt là giảm khả năng tiếp cận của người đang gây sức ép và đưa sự việc đến nơi có khả năng hỗ trợ.

Nếu trẻ hoảng loạn nghiêm trọng, nói đến việc tự làm hại bản thân hoặc đang gặp nguy hiểm trực tiếp, hãy ở bên trẻ và tìm trợ giúp khẩn cấp. Việc truy tìm tài khoản hay xác minh từng tin nhắn có thể chờ, sự an toàn của con thì không.

Giữ bằng chứng, tránh làm hình ảnh tiếp tục lan truyền

Trong lúc sợ hãi, trẻ có thể muốn xóa toàn bộ cuộc trò chuyện. Cha mẹ nên giúp con ghi lại những thông tin cần thiết: tên tài khoản, đường dẫn hồ sơ, nội dung đe dọa, thời điểm liên lạc, yêu cầu chuyển tiền và thông tin tài khoản nhận tiền nếu có.

Cần phân biệt lưu bằng chứng về hành vi đe dọa với sao chép hình ảnh nhạy cảm. Không yêu cầu trẻ gửi lại ảnh riêng tư vào điện thoại cha mẹ; không chuyển tiếp cho nhóm phụ huynh, người quen hoặc đăng lên mạng để nhờ “truy tìm”. Với hình ảnh nhạy cảm của trẻ, nên giữ nguyên thiết bị và hỏi cơ quan chức năng cách cung cấp an toàn.

Sau khi lưu các thông tin cần thiết, hãy báo cáo tài khoản và nội dung vi phạm trên nền tảng, chặn đối tượng, rà soát quyền riêng tư, đổi mật khẩu nếu có nguy cơ lộ tài khoản. Trẻ không cần tiếp tục trò chuyện để cố thu thập thêm bằng chứng.

Gia đình có thể trình báo công an nơi gần nhất và gọiTổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hoạt động miễn phí, 24 giờ mỗi ngày, để được tư vấn và kết nối hỗ trợ.

Sau khi chặn tài khoản, vẫn cần ở bên con

Một tài khoản bị chặn chưa có nghĩa nỗi sợ của trẻ đã hết. Con có thể tiếp tục lo bạn bè biết chuyện, sợ đến trường hoặc tự trách mình.

Nếu cần phối hợp với nhà trường, gia đình nên chọn đầu mối phù hợp, chia sẻ vừa đủ để bảo vệ trẻ. Không biến sự việc thành câu chuyện được kể lại rộng rãi.

Điều cha mẹ cần giữ lại sau khủng hoảng là khả năng con tiếp tục tìm đến mình. Một đứa trẻ biết rằng có thể nói “con đang gặp chuyện” mà không bị làm nhục sẽ có thêm cơ hội nhận được giúp đỡ sớm.