'Cơn bão' mang tên KiiiKiii tại Nhật Bản

Theo Starship Entertainment, tất cả vé cho KiiiKiii FesTiiival JAPAN Edition, sẽ được tổ chức vào ngày 25/10 tại Zepp Haneda ở Tokyo, đã bán hết.

Buổi hòa nhạc đánh dấu concert dành cho người hâm mộ ở nước ngoài đầu tiên của KiiiKiii. Nó tiếp nối 2026 KiiiKiii Fan Concert KiiiKiii FesTiiival được tổ chức tại Seoul vào tháng Năm vừa qua, đưa nhóm đến gần hơn với người hâm mộ tại Nhật Bản.

Tại concert ở Seoul, KiiiKiii đã trình diễn một danh sách các bài hát thuộc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm cả các bản cover Kitsch của IVE và 4 Walls của f(x), và các video từ các màn trình diễn đã thu hút sự chú ý sau đó. Với kinh nghiệm biểu diễn trên các sân khấu lễ hội và lễ trao giải trong và ngoài nước, nhóm dự định sẽ trình bày nhiều bài hát và màn trình diễn đa dạng hơn tại concert ở Nhật Bản.

KiiiKiii cũng tiếp tục các hoạt động của mình tại Nhật Bản. Năm ngoái, nhóm đã tham dự KCON JAPAN 2025 và KANSAI COLLECTION 2025 A/W, và góp mặt trong chương trình MUSIC EXPO LIVE 2025 của NHK tại Tokyo Dome với tư cách là nhóm nhạc nữ K-pop duy nhất.

Vào tháng 3/2026, KiiiKiii đã biểu diễn tại HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026 tại Makuhari Messe ở Chiba, Nhật Bản, và sau đó tiếp tục trình diễn tại HEAD IN THE CLOUDS LA 2026 ở California. Với ca khúc 404 (New Era), nhóm cũng đã lọt vào các bảng xếp hạng lớn của Billboard Japan, bao gồm Hot Albums, Artist 100 và Heatseekers Songs.

KiiiKiii FesTiiival JAPAN Edition sẽ diễn ra vào ngày 25/10, lúc 6h chiều (giờ địa phương), tại Zepp Haneda ở Tokyo.