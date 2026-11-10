Cơn ác mộng vượt xa bê bối đời tư của CEO Nvidia

Hôm 9/11 giờ địa phương, Nvidia và CEO Jensen Huang bị một tập thể khởi kiện với cáo buộc lừa dối cổ đông khi che giấu mối liên hệ giữa ông Huang và Alice Huang - cựu lãnh đạo Megaspeed tại Singapore.

Theo đơn kiện nộp lên tòa án liên bang tại San Jose, bang California, Nvidia và ông Huang bị cáo buộc đã che giấu thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa CEO này và Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Alice Huang không có quan hệ họ hàng với ông Huang.

Đêm gặp gỡ Alice Huang mở đầu sóng gió với CEO Nvidia

Tháng 6/2024, Giám đốc điều hành Jensen Huang có mặt tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) để tham dự hội chợ thương mại thường niên của ngành công nghiệp máy tính.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Vào một đêm khuya nọ, một nhóm các giám đốc điều hành công nghệ tụ tập tại quán bar. Trong số họ có Alice Huang, khi đó là lãnh đạo cấp cao tại một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore.

Huang nói rằng cô ấy có thể thuyết phục giám đốc điều hành của Nvidia tham gia cùng họ.

"Jensen là một người bạn tuyệt vời của tôi", cô ấy nói với nhóm, theo lời một giám đốc điều hành công nghệ có mặt tại đó cho Wall Street Journal biết.

Cô ấy gửi một tin nhắn, và vài phút sau, Jensen Huang đến và gọi một ly whisky. Ông ấy đã có bài phát biểu ngắn gọn trước các giám đốc điều hành có mặt, sau đó rời đi một mình, nói rằng ông ấy mệt, người này cho biết.

Một bức ảnh chụp buổi tối hôm đó được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Huang và Alice ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài màu đỏ. Ông ấy mặc chiếc áo khoác da quen thuộc, còn cô mặc áo hồng và đeo vòng cổ ngọc trai.

Vài tháng sau, Megaspeed, công ty của Alice Huang, trở thành đối tượng được cơ quan chức năng Mỹ quan tâm trong quá trình xác minh nghi vấn chuyển hướng chip AI của Nvidia trái quy định. Trong khi đó, giới chức một số nước cũng xem xét những mối liên hệ được cho là giữa Alice Huang và các cơ quan tình báo bị nghi ngờ.

Alice Huang, người được cho là tình nhân của ông Jensen Huang. Ảnh: LinkedIn.

Đây là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng có thể đe dọa vị trí lãnh đạo của ông Huang tại Nvidia, đồng thời tác động đến toàn ngành AI, vốn phụ thuộc lớn vào công nghệ và nguồn lực tài chính của tập đoàn này.

Hôm 8/11, ông Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Cùng ngày, công ty của ông thông báo sẽ điều tra thông tin cho rằng ông là “mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài”.

Cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu và tương lai của ông Huang vẫn chưa rõ ràng. Tương lai của Nvidia cũng vậy.

Nvidia sẽ ra sao nếu vắng Jensen Huang?

“Công ty chúng tôi được xây dựng theo cách mà tôi biết cách điều hành nó. Vì vậy, chừng nào tôi còn điều hành công ty, điều đó là tất cả những gì quan trọng”, ông Huang nói với Bloomberg 3 năm trước.

Kể từ đó, ông ngày càng gắn bó chặt chẽ với Nvidia, trong bối cảnh nhu cầu đối với chip AI của công ty tăng vọt, kéo theo giá trị doanh nghiệp tăng mạnh. Hiện Nvidia được định giá 4.500 tỷ USD, chỉ khoảng hai năm sau khi lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Một phần lý giải cho sự gắn bó lâu dài của ông Huang với Nvidia nằm ở câu chuyện về sự ra đời của công ty mà ông đã xây dựng thành một huyền thoại.

Năm 1993, ông cùng các nhà đồng sáng lập phác thảo kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất chip. Theo lời kể của ông, những người đồng sáng lập đã giao cho ông trách nhiệm điều hành doanh nghiệp, để họ có thể tập trung chuyên môn.

CEO của Nvidia, Jensen Huang, phát biểu tại hội nghị AI toàn cầu NVIDIA GTC ở San Jose, California (Mỹ) ngày 16/3. Ảnh: Reuters.

Ông Huang cũng thường kể về việc nhiều lần cứu Nvidia khỏi bờ vực sụp đổ. Câu chuyện này được nhấn mạnh đến mức khẩu hiệu của công ty là: “Công ty chúng ta chỉ còn cách phá sản 30 ngày”.

Ông Huang cũng tự hào vì đã gắn bó với công ty lâu hơn các đồng nghiệp cùng thế hệ. Ông thường trêu đùa các CEO khác rằng ngay cả khi con cái họ đã tiếp quản doanh nghiệp, ông vẫn tiếp tục điều hành Nvidia.

Ông Huang đã xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo có khả năng nhìn trước tương lai, khiến nhiều người cả trong lẫn ngoài Nvidia tin rằng ông có thể dự đoán chính xác hướng đi của ngành công nghệ.

Minh chứng rõ nhất là việc ông sớm nhận ra tiềm năng của bộ xử lý đồ họa (GPU) trong vai trò nền tảng cho AI. Điều này được ông nhìn thấy từ năm 2013, tức một thập kỷ trước khi ChatGPT ra đời.

Năm 2016, Nvidia đã quyên tặng OpenAI một siêu máy tính sử dụng GPU của hãng.

“Cuộc điều tra này đặt vấn đề về khả năng điều hành và quản trị một trong những công ty quan trọng nhất nước Mỹ, cũng như vai trò của kiến trúc sư định hình quỹ đạo phát triển AI tại Mỹ”, Stacy Rasgon, nhà phân tích cấp cao chuyên theo dõi ngành bán dẫn tại Bernstein Research, nhận định với CNN.

Vụ kiện mới phủ bóng lên tương lai Nvidia

Ngày 9/11, Nvidia và CEO Jensen Huang bị cổ đông khởi kiện vì cáo buộc che giấu mối quan hệ giữa ông và Alice Huang. Các cổ đông cho rằng công ty đã không công bố những rủi ro an ninh liên quan đến vụ việc, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và triển vọng kinh doanh của Nvidia.

Trước đó, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của công ty bị xâm phạm. Trong khi đó, ông Huang cam kết tiếp tục giữ chức CEO.

Dù vậy, Kathy Harrigan, giáo sư về lãnh đạo doanh nghiệp tại Trường Kinh doanh Columbia, cho rằng hội đồng quản trị cần điều tra vấn đề một cách kỹ lưỡng và cân nhắc các biện pháp phù hợp nếu xác định ông Huang tiết lộ thông tin nội bộ của công ty.

“Các hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo vệ cổ đông. Họ phải bảo đảm rằng ngay cả khi ngày mai ông ấy đột ngột gặp vấn đề nghiêm trọng, công ty vẫn có thể tiếp tục hoạt động”, bà nói thêm.

Hội đồng quản trị hiện rơi vào tình thế khó xử: họ có nghĩa vụ điều tra toàn diện vụ việc, nhưng nếu cuộc điều tra phát hiện bằng chứng cho thấy công ty đã chịu thiệt hại, điều đó có thể khiến Nvidia đối mặt nguy cơ bị cổ đông khởi kiện cao hơn, theo Ann Lipton, giáo sư tại Trường Luật Colorado thuộc Đại học Colorado, Boulder.

Alice Huang ngồi cạnh Jensen Huang tại Đài Bắc, Đài Loan tháng 6/2024. Ảnh: LinkedIn.

Trước đó, Nvidia từng coi nhẹ mức độ liên hệ giữa ông Huang và Megaspeed. Những tuyên bố này có thể trở thành bất lợi cho công ty nếu xảy ra vụ kiện gian lận trong tương lai.

Khi đó, các cổ đông có thể yêu cầu bồi thường cho khoản sụt giảm giá cổ phiếu nếu chứng minh được ông Huang hoặc công ty cố tình đưa thông tin sai lệch về vụ việc cũng như những rủi ro mà nó gây ra cho Nvidia.

Lipton cho hay những đơn kiện như vậy có thể được nộp chỉ trong vài ngày tới. Các cổ đông cũng có thể khởi kiện với cáo buộc vi phạm nghĩa vụ ủy thác, dù việc chứng minh những cáo buộc này có thể khó khăn hơn.

Theo bà, hiện Nvidia đối mặt “nguy cơ bị cổ đông khởi kiện ở mức khá nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, Mahoney lưu ý rằng không doanh nghiệp nào, kể cả một công ty có nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng như Nvidia, lại phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Về lâu dài, Nvidia có thể đánh mất lợi thế cạnh tranh, nhưng nhu cầu đối với chip của hãng sẽ không lập tức biến mất nếu ông Huang bị buộc rời vị trí.

“Vấn đề lớn hơn là liệu người kế nhiệm có thể duy trì tầm nhìn chiến lược của Huang và khả năng dự đoán hướng đi của ngành hay không. Đồng thời, nhà lãnh đạo mới sẽ phải trải qua những thử thách nào nếu tình hình trở nên khó khăn”, Mahoney nói.