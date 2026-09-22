'Cơn ác mộng siêu thanh' RM-48U đe doạ hệ thống phòng không Ukraine như thế nào?

Tên lửa đạn đạo đất đối đất RM-48U của Nga hiện đang được coi là mối đe dọa nghiêm trọng hàng đầu đối với Lực lượng vũ trang Ukraine và các quốc gia thuộc Liên minh quân sự NATO nói chung.

Ví dụ, hãng tin Anh Reuters lưu ý rằng loại vũ khí dẫn đường đặc biệt này đang làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Kyiv.

RM-48U là phiên bản thiết kế lại của các loại đạn dược thuộc hệ thống phòng không S-300/S-400, vốn đã sắp hết hạn sử dụng. Do đó, chúng có giá thành rẻ hơn đáng kể so với các sản phẩm mới.

Báo chí Ukraine tin rằng chúng có khả năng tấn công các mục tiêu nằm ở cự ly 400 km. Hơn nữa theo các nguồn tin công khai, đầu đạn của chúng nặng khoảng 200 kg, đủ để gây thiệt hại đáng kể cho nhiều cơ sở vật chất của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Cần lưu ý rằng những tên lửa như vậy có thể tăng tốc lên Mach 6, tức là tốc độ siêu thanh - xấp xỉ 7.350 km/h. Các bệ phóng thông thường có tính cơ động cao được sử dụng để phóng.

Các nhà phân tích phương Tây tin rằng RM-48U cũng cho phép Quân đội Nga tích trữ nhiều vũ khí hiện đại hơn để tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn trong mùa đông lạnh giá.

Dựa trên số liệu thống kê, RM-48U chiếm hơn một nửa trong số 228 tên lửa đạn đạo và siêu thanh được bắn vào Ukraine trong tháng 7 và đầu tháng 8. Thông tin này được Reuters đăng tải sau khi xem xét dữ liệu từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine.

Theo Reuters, ở phiên bản thông thường, RM-48U là tên lửa mục tiêu được chế tạo từ các tên lửa phòng không 5V55 hoặc 48N6 đã ngừng hoạt động, từng được sử dụng trong các hệ thống phòng không S-300PM và S-400.

Trong các tên lửa huấn luyện này, đầu đạn được thay thế bằng dụng cụ đo lường hoặc vật đối trọng, sau đó RM-48U được sử dụng cho các cuộc tập trận và huấn luyện tính toán phòng không.

Việc sử dụng tên lửa đạn đạo hoán cải RM-48U để tấn công các mục tiêu trên mặt đất lần đầu tiên được phía Ukraine báo cáo vào tháng Giêng năm nay.

Để làm được điều này, chúng được trang bị đầu đạn nặng 199 kg. Đồng thời RM-48U cũng có thể được sử dụng để đánh lạc hướng và làm suy yếu kho dự trữ tên lửa phòng không của Ukraine.

Quy mô triển khai tên lửa RM-48U cho thấy Nga đã xoay xở như thế nào để mở rộng các cuộc tấn công trong mùa hè mà không làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa Iskander và các loại tên lửa chủ lực khác, đây là điều khiến Ukraine cảm thấy cực kỳ lo ngại.