Áp lực ùn tắc hiện tập trung tại các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai, đầu cầu, nút giao có lưu lượng phương tiện lớn và khu vực rào chắn thi công.

Nhiều vị trí rào chắn phục phụ thi công các dự án trên địa bàn Thủ đô gây áp lực, ùn tắc giao thông cho các tuyến đường lân cận.

Nguyên nhân chủ yếu do mặt cắt đường hạn chế, xung đột dòng phương tiện, hạ tầng thiếu đồng bộ và ảnh hưởng từ các công trình đang triển khai.

Hiện Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng từ xa, bổ sung biển báo, vạch sơn, dải phân cách.

Cùng với đó thường xuyên kiểm tra, yêu cầu thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt đường khi đủ điều kiện.

Đáng chú ý trên địa bàn hiện có 10 dự án với 61 vị trí rào chắn trên các tuyến đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

Thành phố cũng đẩy mạnh rà soát mạng lưới xe buýt, điểm dừng, nhà chờ và kết nối với đường sắt đô thị nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm áp lực giao thông.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tập trung phòng ngừa tai nạn giao thông từ điều kiện hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác đường hiện hữu, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Bảo đảm an toàn tại cổng trường và trường học, thúc đẩy kết nối các loại hình vận tải công cộng, nâng cao trách nhiệm phối hợp và hậu kiểm.