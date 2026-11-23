Ngày 23/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết toàn tỉnh hiện còn 564 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều.

Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng trước đây được đầu tư 129 tỷ đồng nhưng hiện các khối nhà vẫn đóng cửa, chưa thể đưa vào sử dụng.

Theo thống kê, sau sắp xếp, Quảng Trị có tổng cộng 775 cơ sở nhà, đất dôi dư. Đến nay, các cơ quan chức năng mới xử lý được 211 cơ sở, đạt 27,2%; số còn lại lên đến 564 cơ sở, tương đương 72,8%.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với 3.364 trong tổng số 4.981 cơ sở nhà, đất thuộc diện rà soát. Trong đó, 2.566 cơ sở được giữ lại để tiếp tục sử dụng, 165 cơ sở được điều chuyển và 633 cơ sở được chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Việc sắp xếp nhằm bố trí lại tài sản công phù hợp với nhu cầu sử dụng sau khi tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính thay đổi, đồng thời xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý từng cơ sở.

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, điều chuyển và chuyển giao nhà, đất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một số cơ sở được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị quản lý, xử lý; một số khác được bàn giao về phường Nam Đông Hà. Tỉnh cũng thực hiện điều chuyển tài sản cho Trường THPT số 1 Lê Lợi và Trạm Y tế phường Nam Đông Hà để phục vụ nhu cầu sử dụng.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị và các địa phương đã xây dựng phương án xử lý đối với từng cơ sở được giao quản lý.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện những phương án đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát và xử lý các cơ sở còn tồn đọng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cùng các địa phương được giao quản lý tài sản phải tiếp tục triển khai phương án xử lý theo đúng quy định, thẩm quyền.

Mục tiêu Quảng Trị đặt ra là hoàn thành việc sắp xếp, xử lý toàn bộ 564 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại trong năm 2026.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính có khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương. Một số cơ sở cần thêm thời gian để rà soát hồ sơ pháp lý, xác định hiện trạng sử dụng, đối chiếu quy hoạch và lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, việc chuyển giao tài sản giữa các đơn vị cũng cần thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát cụ thể từng cơ sở, phân loại những trường hợp đủ điều kiện để đẩy nhanh tiến độ xử lý; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của các đơn vị. "Đối với những cơ sở chưa thể bố trí sử dụng ngay, cần sớm xây dựng phương án quản lý, khai thác hoặc xử lý phù hợp, tránh tình trạng bỏ trống kéo dài, xuống cấp và gây lãng phí tài sản công. Mục tiêu là tập trung hoàn thành việc sắp xếp, xử lý số cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại trong năm 2026, bảo đảm đúng quy định và phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công" - lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Trị nhấn mạnh.