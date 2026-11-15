Còn 3 điểm tắc đường do thiên tai tại Thanh Hóa, Gia Lai và Lào Cai

Qua rà soát, trên các tuyến quốc lộ và đường cao tốc do Cục Đường bộ quản lý không còn vị trí tắc đường do ảnh hưởng của thiên tai, người và phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Thiên tai trong những ngày qua đã gây ra những thiệt hại với hạ tầng đường bộ. Ảnh: Cục Đường bộ.

Tuy nhiên trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý vẫn còn 3 vị trí tắc đường. Tại Thanh Hóa, cầu Bái Sim, Km24+987 tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành vẫn chưa thông xe.

Các phương tiện tiếp tục được phân luồng theo phương án địa phương đã triển khai.

Tại Gia Lai, mưa lớn trong các ngày 10 - 12/11 gây xói lở, hư hỏng mố cầu Bà Lương tại Km17+595, Quốc lộ 19C, đoạn qua khu vực các xã Canh Vinh, Vân Canh.

Để bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ sự cố công trình, Sở Xây dựng tỉnh đã thông báo tạm dừng lưu thông qua khu vực cầu.

Đồng thời tổ chức phân luồng theo từng nhóm phương tiện, phù hợp với quy mô và khả năng chịu tải của các tuyến đường thay thế.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát sinh thêm một vị trí tắc đường tại Km182+300, Quốc lộ 4D thuộc xã Mường Khương.

Cục Đường bộ tiếp tục đề nghị các cơ quan, đơn vị duy trì công tác trực ban, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức phân luồng kịp thời tại các vị trí bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.