Một góc khu dân cư xã Hoằng Phú (Ảnh minh hoạ).

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện của từng xã, phường để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng biểu đồ nhiệt phục vụ công tác rà soát, phân loại các trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ, trong đó có các trường hợp thuộc đối tượng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời ban hành các công văn hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện.

Theo số liệu cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 17 giờ ngày 25/11/2026, có 92/119 xã, phường có trường hợp thuộc đối tượng áp dụng của Chỉ thị số 15/CT-UBND đã thực hiện phân loại và nhập dữ liệu. Trong đó, 40 đơn vị có số liệu phù hợp với kỳ báo cáo trước, 52 đơn vị có số liệu biến động và 27 đơn vị chưa nhập số liệu.

Tổng số 8.490 trường hợp đã được cập nhật, phân thành 3 nhóm: 1.861 trường hợp đủ điều kiện (đã cấp GCN 309 trường hợp, đạt 16,6%); 3.513 trường hợp chưa đủ điều kiện và 3.116 trường hợp không đủ điều kiện.

Đáng chú ý, trong số 92 đơn vị đã cập nhật số liệu, có 11 xã, phường hoàn thành việc phân loại và cập nhật đầy đủ các biểu sớm hơn thời hạn yêu cầu, gồm: Ba Đình, Hoằng Hóa, Hoằng Sơn, Quảng Bình, Thọ Long, Thọ Bình, Tân Ninh, Cẩm Vân, Vạn Xuân, Hàm Rồng và Đào Duy Từ.

Thi công mặt bằng dân cư tại xã Hoằng Sơn.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND đã được đa số các xã, phường quan tâm thực hiện, song tiến độ và chất lượng thực hiện giữa các đơn vị chưa đồng đều; vẫn còn 27 đơn vị chưa cập nhật số liệu, 52 đơn vị có số liệu biến động so với kỳ báo cáo trước cần tiếp tục rà soát, đối chiếu và giải trình.

Đáng chú ý, trong số 1.861 trường hợp được xác định đủ điều kiện, mới có 309 trường hợp được cấp GCNQSDĐ, đạt 16,6%. Điều này cho thấy, bên cạnh việc hoàn thiện công tác rà soát, thống kê và phân loại, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ đối với các trường hợp đã đủ điều kiện theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc cập nhật đầy đủ số liệu theo các biểu mẫu trên hệ thống trước ngày 30/11/2026. Tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp theo 3 nhóm (đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện, không đủ điều kiện) và cập nhật thường xuyên tình trạng giải quyết theo hướng dẫn.