Còn 18 địa phương chưa hoàn thành kiểm kê tài nguyên nước

Kết quả kiểm kê tài nguyên nước là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp thông tin về hiện trạng nguồn nước và hỗ trợ quá trình xây dựng, triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Ảnh: dwrm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công văn gửi UBND 18 tỉnh, thành phố, đôn đốc khẩn trương hoàn thành và gửi kết quả kiểm kê tài nguyên nước theo Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

Công tác kiểm kê tài nguyên nước là một trong những nhiệm vụ nền tảng để đánh giá hiện trạng nguồn nước, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước và xây dựng các phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả.

Kết quả kiểm kê không chỉ phản ánh hiện trạng nguồn nước tại từng địa phương mà còn góp phần hình thành bức tranh tổng thể về tài nguyên nước trên phạm vi cả nước. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quy hoạch, điều hòa, phân phối nguồn nước và nâng cao hiệu quả quản lý theo lưu vực sông.

Theo Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 và Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 27/12/2024, các địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí, huy động nguồn lực hợp pháp để tổ chức kiểm kê nguồn nước mặt nội tỉnh, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6/2026.

Kết quả kiểm kê tài nguyên nước là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp thông tin về hiện trạng nguồn nước và hỗ trợ quá trình xây dựng, triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Vì vậy, việc hoàn thành kiểm kê đúng tiến độ, cập nhật dữ liệu theo phạm vi hành chính hiện hành có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến thời điểm này, vẫn còn 18 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành đầy đủ công tác kiểm kê tài nguyên nước, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp kết quả trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, 11 tỉnh, thành phố chưa gửi kết quả kiểm kê, gồm: Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang. 7 địa phương đã gửi kết quả nhưng chưa hoàn thiện việc rà soát, cập nhật theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Khánh Hòa và Cần Thơ.

Đáng chú ý, một số địa phương đã thực hiện kiểm kê tại các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp, sáp nhập. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổng hợp những kết quả đã có mà còn phải rà soát, cập nhật số liệu tương ứng với phạm vi quản lý mới, bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất.

Cụ thể, tại Phú Thọ, tỉnh Hòa Bình (cũ) đã hoàn thành kiểm kê theo mô hình chính quyền địa phương ba cấp, trong khi tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã hoàn thành theo mô hình hai cấp. Tại Ninh Bình, tỉnh Hà Nam (cũ) đã hoàn thành theo mô hình ba cấp, còn tỉnh Ninh Bình (cũ) đã hoàn thành theo mô hình hai cấp.

Các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa và Cần Thơ cần tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả kiểm kê từ các địa phương trước sáp nhập, bảo đảm phù hợp với địa giới hành chính hiện hành.

Để bảo đảm tiến độ Đề án, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 18 tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kết quả kiểm kê; đồng thời cập nhật dữ liệu vào phần mềm kiểm kê tài nguyên nước tại địa chỉ https://kktnn.mae.gov.vn.

Việc cập nhật trên hệ thống phần mềm là yêu cầu quan trọng nhằm phục vụ tổng hợp kết quả kiểm kê, bảo đảm thông tin được quản lý tập trung và thống nhất. Trên cơ sở kết quả các địa phương gửi về, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, trong khi biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn gây sức ép lên nguồn nước, việc có dữ liệu đầy đủ, thống nhất và được cập nhật kịp thời càng trở nên cần thiết. Đặc biệt, nhiều nguồn nước có phạm vi phân bố liên quan đến nhiều địa phương. Vì vậy, kết quả kiểm kê cần được tổng hợp theo phương pháp và phạm vi thống nhất, tạo cơ sở cho việc đánh giá, quản lý và điều phối nguồn nước một cách đồng bộ.