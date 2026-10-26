Con 15 tuổi đi xe máy điện lạng lách, mẹ bị phạt 9 triệu đồng

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội cho biết đã xác minh, xử lý vụ việc hai học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau khi clip ghi lại hành vi vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh 2 học sinh lạng lách đánh võng trên đường Trường Chinh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo xác minh, khoảng 17 giờ ngày 20-10, em C.L.M.Đ. và V.V.A. (cùng SN 2011, trú tại Hà Nội) di chuyển trên đường Trường Chinh bằng xe máy điện. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển còn có hành vi lạng lách, đánh võng.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với em Đ. về các hành vi vi phạm và em A. về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe. Do cả hai chưa đủ 16 tuổi, các em bị cảnh cáo theo quy định.

Quá trình làm việc, CSGT xác định chủ phương tiện là bà L.T.T. (SN 1981), mẹ của em Đ. Bà T. bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, việc giao xe cho con chưa đủ điều kiện còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn.

Trước đó, tại Đắk Lắk, Công an tỉnh đã khởi tố ông Võ Văn Quấn về hành vi giao xe máy cho con gái 14 tuổi điều khiển. Vụ tai nạn xảy ra ngày 10-9 khiến người con tử vong, một nữ sinh đi cùng bị thương nặng.

Một vụ việc khác xảy ra vào tháng 7-2026 tại Phú Thọ, người mẹ bị khởi tố vì giao xe máy cho con trai 15 tuổi điều khiển, dẫn đến tai nạn khiến một người bạn tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Các vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm của phụ huynh trong quản lý phương tiện và giáo dục con em chấp hành pháp luật. Gia đình cần tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời nhắc nhở trẻ đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng và tuân thủ quy tắc giao thông.