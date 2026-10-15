Còn 1 dự án phục vụ APEC ở Phú Quốc chưa khởi công

Quang cảnh họp giao ban báo chí

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã cho chủ trương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và lãnh đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; các sở, ngành tỉnh, Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện các phần việc theo yêu cầu nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ hội nghị APEC...

Đến nay, có 20/21 dự án đủ mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công. Còn 1 dự án chưa khởi công (dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, hiện đang được UBND đặc khu Phú Quốc trình Sở xây dựng thẩm định dự án).

Bên cạnh đó, nguồn cát, đá, vật liệu san lấp phục vụ các dự án cơ bản được bảo đảm; tiến độ thi các công trình, dự án đang được đẩy nhanh; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9 là 9.370 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,54% kế hoạch vốn năm 2026.

Hơn 2.000 ổ dịch sốt xuất huyết

Tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ tỉnh An Giang, ông Chung Tấn Thịnh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho biết, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7.384 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 2,0 lần so với cùng kỳ 2025, trong đó có 1 ca tử vong.

Toàn tỉnh An Giang ghi nhận lũy tích 2.012 ổ dịch, trong đó các địa bàn trọng điểm có số mắc và ổ dịch cao gồm: Đặc khu Phú Quốc (141 ổ dịch), phường Châu Đốc (125 ổ dịch), Cù Lao Giêng (93 ổ dịch).

Trong khi đó, bệnh tay chân miệng có 6.017 ca, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Các địa phương có số mắc cao trong tuần là: Tịnh Biên (23 ca), Chợ Vàm (16 ca), Bình Thạnh Đông (15 ca), Thới Sơn (15 ca).

Ông Chung Tấn Thịnh cũng cho hay, Sở thường xuyên chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch trên toàn địa bàn, tập trung cao điểm các ổ dịch, xã/phường có số ca mắc cao, diễn biến phức tạp như: Phú Quốc, Long Xuyên, Khánh Bình, Chợ Mới, Nhơn Hội…

Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đã chủ động rà soát, bố trí khu vực cách ly, khu điều trị riêng biệt cho bệnh nhân sốt xuất huyết và tay chân miệng, sẵn sàng kích hoạt phương án kê thêm giường bệnh phòng quá tải khi lượng bệnh nhân tăng cao trong điểm dịch.