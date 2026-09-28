CompassCode 2026 mở hành trình giải mã bản thân, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Hà Nội

Lễ khai mạc CompassCode 2026 với chủ đề “DECODE - Giải mã, Khởi hành” diễn ra tại Học viện Ngoại giao, đánh dấu chặng đầu tiên trong hành trình đồng hành cùng sinh viên khám phá bản thân và định hướng phát triển nghề nghiệp.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 sinh viên đến từ Học viện Ngoại giao và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị và đại sứ đồng hành. Không chỉ giới thiệu những nội dung chính của CompassCode 2026, lễ khai mạc còn tạo không gian để sinh viên bước đầu nhìn lại những giá trị, năng lực và định hướng cá nhân.

CompassCode 2026 là chuỗi sự kiện do Câu lạc bộ Định hướng và Phát triển Nguồn nhân lực Học viện Ngoại giao (HRC DAV) tổ chức, hướng tới hỗ trợ sinh viên khám phá bản thân, phát triển năng lực và từng bước xây dựng lộ trình nghề nghiệp. Chương trình kết hợp các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp cùng mạng lưới alumni trong nhiều nhóm ngành. Qua đó, sinh viên có thêm cơ sở để xác định hướng phát triển phù hợp với năng lực và mục tiêu cá nhân.

Tại lễ khai mạc, một trong những nội dung đáng chú ý là phần giới thiệu bộ Portfolio do HRC DAV phát triển, được chị Dương Thị Quỳnh Nga, Trưởng ban Chuyên môn, trực tiếp chia sẻ. Bộ công cụ được giới thiệu nhằm hỗ trợ sinh viên hệ thống hóa những trải nghiệm, năng lực và giá trị cá nhân, qua đó có thêm cơ sở nhìn nhận và định vị bản thân trên hành trình nghề nghiệp.

Tiếp nối phần giới thiệu, phiên thảo luận và hỏi đáp tạo không gian để sinh viên trực tiếp trao đổi về những vấn đề trong quá trình khám phá bản thân, xác định nghề nghiệp mục tiêu, xây dựng Portfolio và phát triển cá nhân. Những nội dung này cũng được mở rộng thông qua hoạt động trải nghiệm Worksheet Ikigai dưới sự hướng dẫn của thành viên Ban Chuyên môn Huỳnh Vũ Ngọc Anh.

Thông qua các câu hỏi và bài tập, người tham dự có cơ hội nhìn lại điều mình yêu thích, những năng lực đang sở hữu và các giá trị muốn theo đuổi. Song song với đó, hoạt động tư vấn Portfolio cá nhân 1-1 với các mentor đến từ Ban Chuyên môn cũng nhận được sự quan tâm. Đây là cơ hội để sinh viên trao đổi trực tiếp về trải nghiệm, năng lực và định hướng phát triển của bản thân.

Các hoạt động tại lễ khai mạc không chỉ cung cấp thêm công cụ khám phá bản thân mà còn tạo bước đệm để sinh viên chuyển những suy nghĩ ban đầu về tương lai thành định hướng cụ thể hơn. Từ việc nhận diện những giá trị và năng lực cá nhân, người tham dự có thể tiếp tục tìm hiểu cách kết nối các yếu tố này với mục tiêu học tập và nghề nghiệp.

Lễ khai mạc với chủ đề “DECODE - Giải mã, Khởi hành” vì thế được xem là điểm xuất phát cho những hoạt động tiếp theo của CompassCode 2026. Trong thời gian tới, chương trình dự kiến triển khai các workshop xoay quanh khám phá bản thân, tìm hiểu thị trường lao động, cập nhật xu hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có cơ hội kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và mạng lưới alumni, tiếp tục mở rộng góc nhìn về các lĩnh vực nghề nghiệp và từng bước xây dựng lộ trình phát triển phù hợp.