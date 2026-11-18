Theo Sở Du lịch, các du khách trên cũng phản ánh chưa được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch Compass Trip hoàn trả các khoản tiền đã thanh toán và chi phí phát sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã giao các đơn vị chuyên môn rà soát thông tin pháp lý, tình trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế tại các địa chỉ được doanh nghiệp công bố.

Du khách bị Compass Trip bỏ rơi ở Lào nên phải tự bỏ tiền mua vé máy bay về Việt Nam.

Qua kiểm tra tại địa chỉ 101/21 Phạm Đình Hổ, phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch Compass Trip không hoạt động tại địa điểm này. Tại địa chỉ 48 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, địa điểm được thông tin là đại lý của doanh nghiệp đóng cửa, không ghi nhận hoạt động kinh doanh tại thời điểm kiểm tra.

Qua rà soát thông tin quản lý chuyên ngành, tại thời điểm rà soát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch Compass Trip không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Vụ việc xuất phát từ phản ánh của nhóm du khách Việt tham gia tour khám phá Lào 5 ngày 4 đêm, từ ngày 24 đến 28/10 do Compass Trip tổ chức. Theo chương trình, giá tour đã bao gồm vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Lào. Tuy nhiên, khi kết thúc hành trình, các thành viên trong đoàn không được doanh nghiệp bố trí vé máy bay về nước, phải tự mua vé với chi phí từ 3,6 - 7,5 triệu đồng/người.

Các du khách về tới Việt Nam.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, phương thức tổ chức chương trình du lịch và các nội dung du khách phản ánh.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở Du lịch sẽ xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, Sở sẽ chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, Sở hướng dẫn du khách cung cấp hợp đồng, chứng từ thanh toán, nội dung trao đổi với doanh nghiệp và các tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với hoạt động chào bán chương trình du lịch qua mạng xã hội dưới tên gọi “tour trải nghiệm”, “tour khám phá”, Sở tiếp tục phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, kiểm tra hoạt động lữ hành trên địa bàn, làm rõ chủ thể tổ chức, thu tiền của khách và việc chấp hành các quy định trong quá trình kinh doanh.

Trước cao điểm du lịch cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân. Trước khi đăng ký và thanh toán tour, người dân cần kiểm tra tên pháp lý, địa chỉ, thông tin liên hệ và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của đơn vị tổ chức. Đối với chương trình du lịch ra nước ngoài, cần kiểm tra giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế có phạm vi phù hợp.

Người dân cần đọc kỹ hợp đồng, làm rõ đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức tour, chương trình và các dịch vụ đã bao gồm trong giá, thông tin vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm, điều kiện hủy, hoãn tour và trách nhiệm hoàn trả tiền. Cần lưu giữ hợp đồng, chứng từ thanh toán, nội dung quảng cáo và các trao đổi với bên bán tour để có cơ sở bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.

Trước khi khởi hành, du khách nên lưu thông tin liên hệ của doanh nghiệp, hướng dẫn viên, đơn vị cung cấp dịch vụ tại điểm đến và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại. Khi xảy ra sự cố, cần kịp thời thông báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ.