Como vùi dập MU: Nico Paz hóa thân Messi gieo ác mộng cho Carrick

Ngày Nico Paz hóa thân Messi

Cesc Fabregas và Michael Carrick từng vô số lần đối đầu ở khu trung tuyến, nhưng trên sân Sinigaglia, lần đầu tiên họ chạm trán trên cương vị HLV.

Một người dẫn dắt Como - đội bóng mà trong giai đoạn giãn cách vì đại dịch Covid-19 còn thi đấu tại Serie C (hạng 3 bóng đá Italia), người kia chỉ huy MU có bề dày lịch sử. Đây cũng là lần đầu hai đội gặp nhau trên sân cỏ.

Nico Paz chói sáng trước MU. Ảnh: Como 1907

Diogo Dalot mở màn trận đấu bằng một cú sút có độ xoáy, nhưng ngay phút thứ 2, người hâm mộ Como đã bật dậy, ngây ngất trước siêu phẩm của Nico Paz.

Hàng thủ MU, với Harry Maguire chỉ huy, để lộ khoảng trống, giúp cầu thủ Argentina thoải mái căn chỉnh rồi dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số.

Ở tuổi 22 và 43 ngày, Nico Paz trở thành cầu thủ người Nam Mỹ trẻ thứ hai lịch sử ghi bàn vào lưới MU trên sân chơi Champions League, sau Lionel Messi (21 tuổi và 337 ngày, trong trận chung kết 2009). Paz chính là Messi trong lòng khán giả Como.

Bàn dẫn trước tiếp thêm hưng phấn cho đội chủ nhà. Bên cánh trái, Valle khéo léo vượt qua Dalot và kiếm được một quả đá phạt. Các vị khách đến từ Anh rất vất vả mới theo kịp nhịp độ của đội bóng do Fabregas dẫn dắt.

Khoảng 10 phút, Da Cunha lại đoạt bóng ở giữa sân, chuyền cho Nico Paz để cầu thủ này căng ngang vào trong cho Douvikas, nhưng tiền đạo người Hy Lạp bị ngăn chặn đúng thời điểm quyết định.

Como chơi thứ bóng đá bùng nổ. Ảnh: Como 1907

Como tiếp tục kiểm soát bóng, trong khi đội quân của Carrick cố phòng ngự, chống đỡ lối chơi cơ động của đối thủ, kể cả những pha di chuyển không bóng. Bất chấp cơn mưa, Cesc hòa mình với các cầu thủ, không ngừng khuấy động các tifosi đầy nhiệt tình. Ngược lại, Carrick luôn trầm lắng và ít khi phản ứng.

MU có cơ hội đầu tiên sau 16 phút, với quả tạt của Bryan Mbeumo để Maguire đánh đầu nhưng không thành công. Pressing và nhanh chóng đoạt lại bóng là điểm nổi bật trong cách chơi của Como. Tuy vậy, đội chủ nhà cũng chủ động điều tiết nhịp độ để tránh tiêu hao sức lực quá mức.

MU sụp đổ toàn diện

Nico Paz liên tục dẫn bóng tiến lên, thường xuyên buộc đối phương phải phạm lỗi để ngăn cản. Sau hơn nửa giờ, Da Cunha thực hiện pha xử lý xuất sắc, vượt qua hai cầu thủ rồi mở bóng sang trái cho Valle, người khiến Dalot đau đầu trong phần lớn hiệp 1.

MU chỉ biết chịu trận. Ảnh: MUFC

Ở những phút cuối hiệp, Douvikas trở thành tâm điểm. Sự hiện diện của tiền đạo 27 tuổi trong vòng cấm khiến hàng thủ đối phương rất khó kiểm soát, dù anh vẫn chưa tìm được cú dứt điểm thành bàn.

Douvikas chỉ phải chờ đến sau giờ nghỉ. Khi hiệp hai diễn ra chưa lâu, Como lên bóng cực nhanh, Paz ở trung lộ tung đường chọc khe đầy ngẫu hứng để tiền chân sút số 9 đối mặt Lammens rồi dứt điểm về góc cao nâng tỷ số lên 2-0.

Gần như ngay lập tức, đường kiến tạo tuyệt vời của Baturina dành cho Da Cunha suýt khiến “Quỷ đỏ” sụp đổ hoàn toàn. Dù vậy, đến phút 57, bàn thắng thứ ba cũng đến với đội chủ nhà. Nico Paz đoạt bóng từ Baleba ở giữa sân bên cánh phải, trước mặt là khoảng trống thênh thang, anh thực hiện pha nước rút vào vòng cấm rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 một cách xứng đáng.

MU hoàn toàn lạc nhịp, thể hiện hình ảnh một tập thể mong manh và rời rạc. Không ai thấy “một khởi đầu mới” như Carrick từng mô tả sau trận hòa Leeds United 1-1 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Họ chỉ biết nhìn Como thoải mái triển khai những pha phối hợp một chạm trong không gian hẹp.

Thầy trò Fabregas ăn mừng chiến thắng lịch sử. Ảnh: Como 1907

Mbeumo có cơ hội tốt sau hơn 70 phút và sút bóng vọt xà trong gang tấc. Điều đó không khiến Como nao núng. Đội bóng của Cesc định đoạt trận đấu ở phút 76. Valle và Kaiki phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái, trước khi tung đường chuyền để trung vệ trẻ Jacobo Ramon dễ dàng đánh đầu ghi bàn thứ 4.

Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng với đội chủ nhà. Como hòa vào bầu không khí lễ hội trên khán đài bằng thứ bóng đá tràn đầy niềm vui. MU không còn gì để bấu víu ở cuối trận, còn Como ung dung kiểm soát tình hình.

Một thoáng mất tập trung khiến đội chủ nhà để Zirkzee ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 trong thời gian bù giờ. Dẫu vậy, tiếng còi mãn cuộc vẫn mang đến niềm hân hoan cùng sự tự tin vào tiềm lực của Como.

Como trở thành đội bóng Italia thứ 2 thắng MU với cách biệt ít nhất 3 bàn ở Champions League/Cúp C1. Trước đó là Milan, 4-0 ngày 14/5/1958 và 3-0 ngày 2/5/2007). Một đêm ác mộng khác với Carrick.