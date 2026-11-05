Como thắng hủy diệt 9-1, lập nên kỷ lục tại Champions League

Đội bóng của HLV Cesc Fabregas tiếp tục hành trình ra mắt Champions League đầy ấn tượng bằng màn trình diễn bùng nổ trước Lens.

Sau chiến thắng 4-1 trước Manchester United ở lượt trận trước, Como một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ khi ghi tới 9 bàn thắng trên sân khách, với 7 cầu thủ khác nhau lập công.

Anastasios Douvikas là nhân vật nổi bật nhất bên phía đại diện Italy khi lập hat-trick.

Tiền đạo này ghi hai bàn trong hiệp một, trước khi Nico Paz tiếp tục gia tăng cách biệt, giúp Como khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế 3-0.

Tuy nhiên, cơn ác mộng của Lens chỉ thực sự bắt đầu trong hiệp hai. Como tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm 6 bàn thắng, hoàn tất màn trình diễn tấn công xuất sắc.

Douvikas ghi thêm một bàn để hoàn thành cú hat-trick, trong khi Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina và Matteo Papaccioli cũng lần lượt điền tên lên bảng tỷ số.

Como đã trở thành đội bóng gây bất ngờ lớn nhất tại Champions League mùa này, đặc biệt là sau chiến thắng đậm trước Lens.Nguồn ảnh: Getty

Lens chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Ruben Aguilar ở phút 65. Dù vậy, bàn thắng này không thể giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại nặng nề với tỷ số 1-9.

Những kỷ lục ấn tượng của Como

Chiến thắng trước Lens không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp Como ghi tên mình vào lịch sử Champions League với hàng loạt cột mốc đáng chú ý.

Cách biệt 8 bàn giúp Como san bằng kỷ lục chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Champions League kể từ khi giải đấu mang tên gọi hiện tại vào năm 1992. Trước đó, Liverpool từng đánh bại Besiktas với tỷ số 8-0 vào năm 2007, trong khi Real Madrid cũng có chiến thắng tương tự trước Malmo vào năm 2015.

HLV Cecs Fabregas. Ảnh: getty

Bên cạnh đó, Como trở thành đội bóng thứ hai ghi được 9 bàn thắng trong một trận đấu Champions League, sau Bayern Munich. Đội bóng nước Đức từng tạo nên chiến thắng 9-2 trước Dinamo Zagreb ở mùa giải 2024/25, trong trận đấu mà Harry Kane lập cú poker với 4 bàn thắng.

Đáng chú ý hơn, Como còn thiết lập cột mốc đặc biệt khi trở thành đội bóng đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League ghi được 9 bàn thắng trong một trận đấu trên sân khách. Nếu tính trên toàn bộ lịch sử Cúp C1 châu Âu, đây cũng là lần đầu tiên sau 45 năm một đội bóng làm được điều này.

Trước Como, Feyenoord là đội gần nhất ghi được 9 bàn trong một trận đấu trên sân khách tại đấu trường châu Âu danh giá nhất cấp câu lạc bộ. Đại diện Hà Lan từng đánh bại Olympiakos Nicosia với tỷ số 9-0 vào tháng 9/1971.

Trong khi Como liên tiếp thiết lập những cột mốc đáng tự hào, Lens lại phải nhận một thất bại đáng quên. Trận thua 1-9 trở thành thất bại có cách biệt lớn nhất của một câu lạc bộ Pháp tại Champions League, đồng thời đánh dấu trận thua thứ ba liên tiếp của đội bóng này ở mùa giải năm nay.

Ảnh: AP Photo/Jean-Francois Badias

Sau 4 lượt trận, Lens chỉ có 3 điểm và rơi xuống vị trí thứ 33 trong tổng số 36 đội tham dự. Ở chiều ngược lại, Como vươn lên vị trí thứ tư với 9 điểm, kém Paris Saint-Germain và Real Madrid 3 điểm, đồng thời chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm.

Đây là thành tích đáng kinh ngạc đối với một đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại Champions League. Como giành quyền tham dự giải đấu sau khi kết thúc Serie A mùa trước ở vị trí thứ tư. Dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, đội bóng Italy đang cho thấy họ không chỉ là một tân binh góp mặt cho đủ số lượng mà còn đủ sức cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Âu.

Trước màn hủy diệt Lens, Como cũng từng đánh bại RB Leipzig và Manchester United với cùng tỷ số 4-1 trên sân nhà ở mùa giải này. Những chiến thắng liên tiếp cùng màn trình diễn bùng nổ trên đất Pháp đang biến Como trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của Champions League mùa giải năm nay.