Comcast tính cắt giảm mạnh việc làm để dồn nguồn lực cho tăng trưởng

Ngày 21-10, Reuters dẫn thông tin của Bloomberg cho biết Comcast có thể bắt đầu công bố các đợt cắt giảm nhân sự trong vài tuần tới. Số lượng vị trí bị ảnh hưởng chưa được tiết lộ.

Theo Bloomberg, kế hoạch nhằm chuẩn bị cho Comcast hoạt động sau khi tách công ty truyền thông và giải trí NBCUniversal thành doanh nghiệp độc lập vào năm 2027.

Tính đến cuối năm 2025, tập đoàn có khoảng 179.000 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian.

Trước đó, ngày 9-9, trang tin chuyên ngành viễn thông Light Reading cho biết Giám đốc tài chính Comcast Jason Armstrong đã công bố định hướng cải tổ chi phí tại Hội nghị Công nghệ và Truyền thông Goldman Sachs.

Theo ông, chương trình hướng tới tiết kiệm hàng tỷ USD để tái đầu tư cho tăng trưởng, trong đó có dịch vụ không dây. Comcast dự kiến giảm các cấp bậc quản lý nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

Quá trình sắp xếp diễn ra trong bối cảnh Comcast mất khách hàng truyền hình cáp do người dùng chuyển sang dịch vụ phát trực tuyến.

Mảng internet cũng chịu sức ép từ các đối thủ cung cấp kết nối cáp quang và không dây cố định.

Để thu hút khách hàng, tập đoàn triển khai cam kết giữ nguyên giá internet trong 5 năm và miễn phí 1 đường thuê bao di động trong 1 năm.

Ở một diễn biến khác, ngày 1-10, Reuters đưa tin NBCUniversal đang cắt giảm việc làm tại bộ phận công nghệ phát trực tuyến toàn cầu.

Theo các nguồn tin, phần lớn vị trí bị ảnh hưởng ở châu Âu, bên cạnh một số nhân sự tại Mỹ. Quy mô cuối cùng phụ thuộc vào kết quả tham vấn với người lao động.

NBCUniversal cho biết việc điều chỉnh cơ cấu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.