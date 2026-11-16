'Cơm nắm, nằm sương' đi tìm đồng đội trên Suối Mèo

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nỗ lực tìm kiếm mộ phần bộ đội trên núi Suối Mèo. (Ảnh: LÊ LAN)

Sau ba ngày (14-16/11) đem theo cơm nắm, muối vừng lên khu vực Suối Mèo, bản Pú Tỉu, phường Mường Thanh để tìm hài cốt liệt sĩ nhưng chưa có kết quả, vậy mà 35 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên vẫn không nản lòng.

Trực tiếp thông tin từ điểm đào tìm kiếm, Trung tá Đào Xuân Trường, cán bộ Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Theo thông tin và sự dẫn đường, chỉ địa điểm của nhân chứng cung cấp về 3 phần mộ bộ đội tại khu vực Suối Mèo, từ ngày 14/11 đến nay, anh em cán bộ, chiến sĩ đã miệt mài đào, xúc tay gần trăm mét khối đất, đá trên rừng với niềm mong duy nhất là tìm thấy hài cốt các anh. Vậy nhưng có thể do thời gian các anh được chôn cất đã lâu, hoặc có thể do biến đổi địa hình, địa chất nên việc tìm kiếm đến chiều 16/11 chưa có kết quả.

Chẳng quản sớm tinh mơ hay chiều muộn mù sương, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên dốc sức đào từng thớt đất tìm đồng đội. (Ảnh: LÊ LAN)

"Mấy ngày qua, anh em chiến sĩ đều ăn tại rừng, ngủ tại rừng và luân phiên nhau đào, tìm cả ngày, cả đêm. Hai đêm qua, trên khu vực rét buốt anh em chiến sĩ phải đốt lửa sưởi ấm nhưng không ai nản, không ai chùn. Mọi người đã quyết tâm, dù chỉ có một manh mối, thông tin vẫn tìm", Trung tá Đào Xuân Trường cho biết.

Cùng tham gia nhiệm vụ đào, tìm hài cốt liệt sĩ tại Suối Mèo những ngày qua, hạ sĩ Lùng Văn Phú, thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, xúc động chia sẻ: Vinh dự được thủ trưởng đơn vị tin tưởng, giao nhiệm vụ đi tìm hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm nên em đã tự hứa "nỗ lực nhất, quyết tâm cao nhất tìm liệt sĩ. Dù khó khăn, vất vả em cũng không nản vì em mong được góp sức "đón" các anh trở về".

Các chiến sĩ hành quân bộ lên Suối Mèo. (Ảnh: LÊ LAN)

Chỉ đạo việc tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Suối Mèo, Thượng tá Lê Hào Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, chia sẻ: Từ trung tâm phường Điện Biên Phủ đi Suối Mèo gần chục cây số, nhưng là đường mòn, không thể sử dụng ô-tô, xe máy. Bởi vậy, cán bộ, chiến sĩ phải hành quân bộ, mang theo cuốc, xẻng, xà-beng, cơm nắm để ăn, ở tại điểm tìm kiếm.

Thượng tá Lê Hào Quang cho biết: "Phải tranh thủ đào, tìm nên chiến sĩ không đi về trong ngày mà ăn ngủ tại rừng. Đêm sương lạnh, anh em cán bộ, chiến sĩ khắc phục bằng cách đốt lửa sưởi và thay phiên nhau đào tìm".

Theo thông tin nhân chứng cung cấp, thì tại khu vực Suối Mèo có 3 phần mộ bộ đội được chôn cất đã lâu. Người dân các bản lân cận đều biết nên khi đi làm nương qua bà con vẫn phát dọn quanh mộ, không ai dám xâm phạm đến mộ bộ đội.

Sương đêm lạnh, các chiến sĩ phải đốt lửa sưởi ấm. (Ảnh: LÊ LAN)

Như thông tin nhân chứng cung cấp và đối chiếu sơ đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng tìm kiếm xác định vị trí ba phần mộ ở khu vực Suối Mèo rất gần trận địa pháo, quanh đó có 6 hầm trú ẩn của bộ đội ta. Bởi vậy, khả năng cao thông tin ba phần mộ là chính xác, chỉ có điều do địa chất thay đổi nên có thể phần mộ bị dịch chuyển...

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành kính dâng hương tại điểm được nhân chứng cung cấp có 3 mộ bộ đội trước khi thực hiện đào tìm. (Ảnh: LÊ LAN)

Đất đồi rắn, địa chất phức tạp, các chiến sĩ phải dùng cuốc, sà beng bới từng hốc đất. (Ảnh: LÊ LAN)

"Qua ba ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới phát hiện một số vỏ đạn, mảnh bom dù song anh em cán bộ, chiến sĩ vẫn không nản lòng. Dù chỉ còn một manh mối, một hy vọng chúng tôi vẫn quyết tâm tìm. Mong muốn duy nhất là tìm được các anh, đưa các anh về sum vầy với gia đình, đồng đội", Thượng tá Lê Hào Quang cho biết thêm.