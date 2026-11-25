Cảnh sát địa phương cho biết, vụ bắt giữ con tin xảy ra lúc 19 giờ, giờ địa phương, ngày 24-11 (tức khoảng 7 giờ, ngày 25-11, giờ Hà Nội) khi những kẻ tấn công ẩn náu trong siêu thị Exito sau nỗ lực cướp một xe chở tiền bất thành.

Trong số 30 con tin bị bắt giữ ban đầu, 10 người đã được thả (9 trong số đó là phụ nữ lớn tuổi),

Siêu thị Exito, nơi nhóm vũ trang bắt giữ con tin. Ảnh: Reuters

Hình ảnh được phát sóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội cho thấy, 5 người đeo mặt nạ, trang bị súng trường, đứng cạnh các con tin quỳ gối bên trong siêu thị Exito.

Lực lượng thực thi pháp luật đã được điều động đến hiện trường, bao vây tòa nhà, cắt điện và tìm cách giải cứu con tin. Một số sĩ quan cảnh sát nấp ở lối vào cửa hàng, rút súng, trong khi các tay súng bắn tỉa chiếm giữ vị trí trên các mái nhà gần đó.

Lực lượng thực thi pháp luật Colombia triển khai tại hiện trường để giải cứu con tin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Abelardo de la Espriella đã đến hiện trường để chỉ huy chiến dịch giải cứu con tin.

“Tôi đảm bảo với người dân Colombia rằng chúng tôi sẽ giải thoát cho các con tin”, ông tuyên bố tại cuộc họp báo. Tổng thống Espriella cho biết, vụ bắt giữ con tin là một vụ án hình sự thông thường, loại trừ bất kỳ sự can thiệp nào của các nhóm vũ trang.

Theo truyền thông địa phương, những kẻ bắt giữ con tin đòi gần 2 triệu USD, hai xe bọc thép, đổi lại chúng cam kết đảm bảo an toàn cho con tin.