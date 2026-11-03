Colombia tăng cường an ninh sau loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong

Cảnh sát Colombia tuần tra tại Bogota. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/11, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng công quyền, đồng thời tuyên bố tăng cường triển khai quân đội, cảnh sát tại những khu vực bị ảnh hưởng và đẩy mạnh các chiến dịch nhằm vào các nhóm vũ trang.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong những ngày qua, Colombia ghi nhận ít nhất 4 vụ tấn công bằng chất nổ khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có một trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi, đồng thời buộc hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa tại một số địa phương.

Trước đó, Tổng thống De la Espriella ra lệnh tăng cường hiện diện quân sự tại thành phố Cúcuta, giáp giới Venezuela, sau một loạt vụ bạo lực. Vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra tối 1/11 tại thị trấn Planadas, tỉnh Tolima, miền Trung-Tây Colombia, gần một căn cứ quân sự.

Theo Bộ Quốc phòng Colombia, một xe tải chở chất nổ phát nổ, khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Chính quyền địa phương cho biết một bệnh viện, hiệu thuốc và nhiều nhà dân bị hư hại.

Đại diện Liên hợp quốc tại Colombia bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực nhằm vào cộng đồng bản địa. Khoảng 500 người thuộc cộng đồng Emberá Dóbida đã phải rời bỏ nơi cư trú do giao tranh giữa các nhóm vũ trang trái phép tại tỉnh Chocó. Liên hợp quốc cũng lên án vụ sát hại thủ lĩnh bản địa Ramiro Forastero và con trai, đồng thời kêu gọi điều tra, đưa những người chịu trách nhiệm ra trước pháp luật.

Trước diễn biến trên, Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Venezuela Diosdado Cabello cho biết Caracas tiếp tục duy trì lực lượng vũ trang và cảnh sát tại khu vực biên giới với Colombia nhằm chủ động phòng ngừa những tác động từ tình hình bất ổn tại nước láng giềng.

Ông nhấn mạnh Venezuela không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, song cần triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho người dân trong nước./.