Cảnh sát Colombia tuần tra tại Bogota. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 24/11, một nhóm đối tượng có vũ trang đã khống chế hàng chục con tin tại một siêu thị ở thành phố du lịch Cartagena, thuộc vùng Caribe của Colombia, buộc lực lượng chức năng nước này phải triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết nhóm cướp đang giữ 25 con tin bên trong siêu thị. Trước đó, các đối tượng này định cướp một xe bọc thép chở tiền tại một trung tâm thương mại nhưng sau khi kế hoạch bị bại lộ, chúng đã rút vào cố thủ tại một siêu thị gần đó và bắt giữ khoảng 30 con tin. Sau đó, chúng đã thả 5 con tin, đều là phụ nữ cao tuổi.

Các hình ảnh được truyền thông và mạng xã hội đăng tải cho thấy hàng chục cảnh sát cùng lính bắn tỉa đã được bố trí trên các tòa nhà xung quanh hiện trường, trong khi bên trong siêu thị, các đối tượng bịt mặt mang theo vũ khí hạng nặng đứng cạnh các con tin đang phải quỳ gối.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà chức trách Colombia đã phải tạm dừng hoạt động hạ cánh tại sân bay quốc tế Cartagena trong hơn 30 phút để ưu tiên đón một lực lượng đặc nhiệm tới hiện trường.

Theo truyền thông sở tại, nhóm bắt cóc yêu cầu khoản tiền chuộc gần 2 triệu USD, 2 xe bọc thép cùng hành lang an toàn để di chuyển tới thành phố Barranquilla, cách Cartagena khoảng 130 km.

Cartagena là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Colombia, đồng thời là trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện và du lịch kết hợp hội thảo (MICE) hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh nhờ hạ tầng khách sạn đồng bộ, trung tâm hội nghị hiện đại, kết nối hàng không thuận tiện và bản sắc văn hóa đặc sắc.

Vụ bắt cóc xảy ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử giải giáp lực lượng FARC, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang hứng chịu làn sóng bạo lực tồi tệ nhất kể từ thời điểm đó.

Dù Tổng thống Abelardo de la Espriella đang thúc đẩy chính sách cứng rắn trấn áp tội phạm thông qua các cuộc không kích và truy quét quy mô lớn, tình hình an ninh tại Colombia những tháng gần đây vẫn chưa có cải thiện rõ rệt./.