Colombia: Đánh bom gần căn cứ quân sự khiến 4 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ít nhất 4 người, trong đó có một trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi, đã thiệt mạng khi một xe tải chở chất nổ phát nổ đêm 1/11 gần một cơ sở quân sự ở thị trấn Planadas thuộc bang Tolima, miền Tây Colombia.

Thống đốc bang Tolima Adriana Magali Matiz cho biết, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Planadas đã gây hậu quả nghiêm trọng và là hành động “không thể chấp nhận được,” đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp trừng trị nghiêm khắc thủ phạm.

Sư đoàn 5 thuộc Quân đội Colombia lên án mạnh mẽ vụ việc, coi đây là một “hành vi khủng bố” và “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng,” đe dọa trực tiếp đến tính mạng của dân thường cũng như các binh sĩ đang đóng quân tại khu vực.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Khu vực phía Nam bang Tolima từ lâu đã là điểm nóng bất ổn do sự hiện diện của các nhóm ly khai thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Trước đó, giới chỉ huy quân sự Colombia cũng cáo buộc mạng lưới này đứng sau các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Planadas hồi tháng Tám./.