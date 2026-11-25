Cảnh sát Colombia tiến hành giải cứu các con tin. Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết, nhóm đối tượng này ban đầu khống chế khoảng 30 người vào sáng 24-11. Đến tối cùng ngày, 10 con tin, trong đó có 5 phụ nữ lớn tuổi, đã được thả. Hiện chưa có báo cáo thương vong về người.

Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella nói rằng, mặc dù tình trạng bạo lực do các nhóm tội phạm gây ra trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài hàng thập kỷ tại quốc gia này đang gia tăng, nhưng vụ bắt giữ con tin dường như xuất phát từ một vụ cướp bất thành do các “tội phạm thông thường” thực hiện.

Những ngày qua là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn đối với quốc gia Nam Mỹ này, khi vụ đánh bom xe và một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã khiến 1 người thiệt mạng và gần 30 người khác bị thương.

Các tay súng được cho là đã xuất hiện vào khoảng 8h30 (giờ địa phương) sáng 24-11 tại siêu thị Éxito ở khu phố La Castellana. Tổng thống Colombia cho biết, nhóm này lên kế hoạch cướp một xe bọc thép chuyên dụng đang đến để chở số tiền bán hàng của ngày hôm trước tại siêu thị.

Sau khi phát hiện các đối tượng qua camera an ninh, nhân viên siêu thị đã báo cho cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã bao vây siêu thị này.

Ông Jacob Perez, cha của một trong những nhân viên đang bị bắt làm con tin, nói với hãng tin AFP: “Con trai tôi đang ở trong đó. Nó vẫn chưa rời nơi làm việc và cũng không trả lời điện thoại. Tôi nghĩ bọn chúng đã lấy điện thoại của nó rồi”.

Trong số các con tin còn có cả khách hàng. Theo Tổng thống Abelardo de la Espriella, 5 người được thả trước đó đều là “phụ nữ lớn tuổi”.

Binh sĩ Colombia được triển khai tới hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người đang vội vã chạy ra khỏi siêu thị, trong khi truyền thông địa phương ghi lại cảnh lính bắn tỉa được bố trí trên những tòa nhà gần đó, cho thấy một cuộc đối đầu đang diễn ra giữa nhóm đối tượng và cảnh sát.

Tổng thống Abelardo de la Espriella, người nổi tiếng với cách tiếp cận “bàn tay sắt” đối với tội phạm, cho biết vụ đối đầu kéo dài nhiều giờ tại siêu thị “sẽ kết thúc tốt đẹp cho các con tin, nhưng tôi không chắc kết cục đó sẽ tốt đẹp đối với những kẻ bắt giữ họ”.

Theo Guardian