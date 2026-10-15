Colombia chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem, Palestine lên tiếng

Các đại biểu dự lễ cắt băng khai trương Đại sứ quán Colombia tại Jerusalem ngày 14/10. (Nguồn: IANS)

Hãng tin Reuters cho hay, Ngoại trưởng Colombia Omar Bula Escobar đã tham dự lễ khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem. Trước đó, hôm 13/10, Tổng thống de la Espriella cũng đã khôi phục Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.

Phát biểu trong lễ khai trương, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar phát biểu: “Chỉ trong vòng 2 tháng, chúng tôi đã đảo ngược hầu hết các hậu quả tiêu cực từ chính quyền của ông Petro đối với quan hệ Israel-Colombia và thậm chí còn tạo ra những bước đột phá mới".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Israel gửi lời cảm ơn Tổng thống de la Espriella vì "quyết tâm đưa quan hệ Israel-Colombia lên mức cao nhất từ trước đến nay”.

Một số quốc gia đã dời đại sứ quán đến Jerusalem kể từ khi Mỹ thực hiện hành động này vào năm 2018, trong đó có Guatemala, Honduras, Paraguay.

Phản ứng trước diễn biến này, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Palestine đã lên án, đồng thời mô tả động thái này là hành vi xâm phạm các quyền dân tộc hợp pháp của người dân Palestine.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Palestine nêu rõ, tất cả các biện pháp và quyết định nhằm thay đổi tình trạng pháp lý và lịch sử của Jerusalem đều vô hiệu và không có hiệu lực pháp lý.

Thông cáo cũng kêu gọi chính phủ Colombia tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc và đảo ngược quyết định trên, đồng thời khẳng định một nền hòa bình công bằng và toàn diện đòi hỏi phải chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và thiết lập một Nhà nước Palestine độc lập với Jerusalem là thủ đô.