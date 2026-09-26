Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran

Chính phủ Colombia tuyên bố đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, trong động thái mới nhất cho thấy chính sách đối ngoại của Tổng thống Abelardo de la Espriella đang dịch chuyển mạnh về vấn đề an ninh và quan hệ với các đối tác phương Tây.

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 24/9 cho biết quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran có hiệu lực từ ngày 19/9.

Bogotá viện dẫn các yếu tố liên quan đến "an ninh quốc gia và an ninh bán cầu", cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia cùng những cáo buộc về mối liên hệ giữa chính quyền Iran với các nhóm khủng bố quốc tế và nhóm "khủng bố ma túy" đe dọa an ninh Colombia.

Colombia cũng nêu các vấn đề khác, gồm những vi phạm nhân quyền mà nước này cho là đã được xác nhận tại Iran.

Các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia không tham gia xung đột ở Trung Đông, việc phong tỏa eo biển Hormuz và những trở ngại đối với hoạt động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong việc xác minh chương trình hạt nhân Iran.

Bogotá không công bố bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc về mối liên hệ giữa Tehran với những nhóm đe dọa an ninh Colombia. Đây là những lý do được chính phủ Colombia đưa ra để giải thích cho quyết định ngoại giao.

Đáng chú ý, cắt đứt quan hệ ngoại giao không đồng nghĩa với chấm dứt quan hệ lãnh sự. Colombia cho biết các hoạt động lãnh sự vẫn được duy trì theo các quy định của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và quan hệ lãnh sự.

Quyết định được đưa ra chỉ hơn 1 tháng sau khi Tổng thống De la Espriella nhậm chức ngày 7/8. Chính phủ mới của Colombia thời gian qua cũng thúc đẩy quan hệ với Mỹ.

Ngày 8/9, Tổng thống De la Espriella đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Barranquilla, trong đó 2 bên tập trung vào hợp tác chống tội phạm ma túy và các vấn đề song phương.

Động thái của Bogotá diễn ra khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn ở mức cao. Tehran mới đây tuyên bố có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 1 tuần nếu Washington giảm áp lực quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.

Colombia và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975. Việc Bogotá chấm dứt quan hệ lần này khép lại hơn 50 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa 2 nước.