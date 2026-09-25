Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran

Theo Bộ Ngoại giao Colombia, quyết định được đưa ra dựa trên các nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của nước này liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh khu vực Tây Bán cầu và cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Colombia cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc liên quan đến quan hệ giữa Chính phủ Iran với một số nhóm và tổ chức bị nước này coi là gây quan ngại về an ninh.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Colombia nhấn mạnh việc cắt đứt quan hệ ngoại giao không đồng nghĩa với chấm dứt quan hệ lãnh sự, phù hợp với các công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và lãnh sự.