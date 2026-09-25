Colin Farrell và Dakota Johnson đóng MV mới của Taylor Swift

Taylor Swift vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong MV Patient Zero, ca khúc đang thu hút sự chú ý trong chiến dịch quảng bá cho The Life of a Showgirl: The Encore. Đáng chú ý, teaser có sự góp mặt của hai ngôi sao Hollywood Colin Farrell và Dakota Johnson, bên cạnh Taylor Swift.

Đoạn video được công bố ngày 24/9 mở ra bằng hàng loạt khung cảnh mang màu sắc điện ảnh. Taylor Swift, Colin Farrell và Dakota Johnson lần lượt xuất hiện trong những không gian khác nhau, từ một căn phòng tắm lạnh lẽo đến phân cảnh dưới nước và nghĩa trang phủ tuyết.

Thay vì hé lộ phần âm nhạc hay nội dung cụ thể của ca khúc, teaser chủ yếu tập trung xây dựng bầu không khí bí ẩn. Những hình ảnh được cắt dựng nhanh, kết hợp với sự xuất hiện của ba nhân vật khiến người xem đặt nhiều câu hỏi về câu chuyện mà MV Patient Zero sẽ kể.

Teaser khép lại bằng thông báo MV chính thức sẽ được công chiếu tại MTV Video Music Awards 2026 vào ngày 27/9. Điều này khiến Patient Zero trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động quảng bá của Taylor Swift vào cuối tháng 9.

Taylor Swift lần đầu công bố Patient Zero vào ngày 22/9, sau khi một đồng hồ đếm ngược bí ẩn trên trang web chính thức của cô kết thúc. Trước đó, nữ ca sĩ liên tục đưa ra những dấu hiệu khiến người hâm mộ suy đoán về dự án mới.

Một trang nội dung mới được bổ sung trên website, phần tiểu sử trên mạng xã hội được thay đổi và lời bài hát của The Life of a Showgirl trên Apple Music cũng xuất hiện những điều chỉnh. Chuỗi động thái này nhanh chóng tạo ra nhiều đồn đoán trước khi Taylor Swift chính thức xác nhận dự án.

Patient Zero sau đó được xác nhận là ca khúc chủ đề của The Life of a Showgirl: The Encore, phiên bản mở rộng gồm bốn ca khúc của album The Life of a Showgirl.

Ngoài Patient Zero, EP còn có ba ca khúc mới gồm Cleveland!, Pink Clouding và Babylon. Toàn bộ dự án dự kiến phát hành ngày 25/9, chỉ hai ngày trước khi MV Patient Zero được trình chiếu tại MTV VMAs.

Sự xuất hiện của Colin Farrell và Dakota Johnson càng làm tăng màu sắc điện ảnh cho sản phẩm. Việc Taylor Swift không tiết lộ nhiều về nội dung MV trong teaser được xem là cách giữ bí mật câu chuyện cho đến thời điểm công chiếu chính thức.

Theo chia sẻ của Taylor Swift, bốn ca khúc mới trong The Life of a Showgirl: The Encore là kết quả của lần tái hợp với hai nhà sản xuất Max Martin và Shellback.

Khoảng một năm sau khi The Life of a Showgirl tạo nên tuần đầu tiên có doanh số lớn nhất lịch sử đối với một album, Taylor Swift tới Thụy Điển để cùng hai cộng sự ăn mừng thành công của sản phẩm. Chuyến đi sau đó bất ngờ trở thành một dịp làm việc trong phòng thu.

Từ cuộc hội ngộ này, ba người tiếp tục sáng tác và thu âm, tạo ra bốn ca khúc được phát hành trong The Encore. Vì vậy, dự án không đơn thuần là phần bổ sung được thực hiện từ trước mà hình thành từ một quá trình sáng tạo mới sau khi album gốc đã đạt thành công lớn.

Bên cạnh chiến lược phát hành trực tuyến, Patient Zero cũng được Taylor Swift triển khai theo hướng sưu tầm. Cửa hàng chính thức của nữ ca sĩ mở bán ba phiên bản CD giới hạn của đĩa đơn, gồm bản tiêu chuẩn, acoustic và piano. Mỗi phiên bản đi kèm những hình ảnh chưa từng được công bố trước đó.

Các phiên bản có giá 3,99 USD, giới hạn mỗi khách hàng một sản phẩm và chỉ được mở bán trong khoảng thời gian nhất định.

MV Patient Zero sẽ chính thức ra mắt tại MTV Video Music Awards 2026 vào ngày 27/9. Đây cũng là thời điểm Taylor Swift đứng trước một trong những tuần hoạt động đáng chú ý nhất trong năm.

The Life of a Showgirl: The Encore phát hành ngày 25/9, trong khi MTV VMAs diễn ra hai ngày sau đó. Tại lễ trao giải, Taylor Swift dự kiến nhận Artist Director Award đầu tiên, đồng thời góp mặt trong danh sách đề cử với 11 hạng mục.

Việc lựa chọn MTV VMAs làm nơi công chiếu MV mới giúp Patient Zero trở thành một phần quan trọng trong chuỗi quảng bá cho dự án mới của Taylor Swift. Thay vì phát hành MV theo cách thông thường, nữ ca sĩ giữ lại phần hình ảnh hoàn chỉnh cho một sân khấu âm nhạc lớn, qua đó kéo dài sự quan tâm của công chúng quanh ca khúc.

Sự kết hợp giữa Taylor Swift, Colin Farrell và Dakota Johnson cũng tạo thêm một lớp tò mò cho Patient Zero. Trong khi Taylor Swift tiếp tục đảm nhận vai trò trung tâm của dự án, hai diễn viên Hollywood xuất hiện trong những hình ảnh giàu tính điện ảnh nhưng chưa được giải thích rõ về vai trò.

Cho đến khi MV chính thức được trình chiếu, câu chuyện phía sau những khung cảnh dưới nước, nghĩa trang phủ tuyết hay căn phòng tắm vẫn được giữ kín. Với The Life of a Showgirl: The Encore chuẩn bị phát hành và MTV VMAs 2026 đang đến gần, Patient Zero đang trở thành một trong những sản phẩm được chú ý nhất trong màn tái xuất âm nhạc của Taylor Swift vào cuối tháng 9.