Colette Kress – Nữ tướng tài chính tiếp quản đế chế chip AI Nvidia là ai?

Colette Kress – nữ tướng tài chính được chọn điều hành đế chế chip AI Nvidia

Sau hơn 13 năm giữ chức Giám đốc tài chính (CFO) tại Nvidia, Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, thay thế nhà đồng sáng lập Jensen Huang. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, bà được kỳ vọng duy trì sự ổn định và bảo vệ đà tăng trưởng của đế chế chip AI trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.

Ngày 12/11, Hội đồng quản trị Nvidia bổ nhiệm bà Colette Kress làm Giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền sau khi ông Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo tập đoàn. Bà Kress đồng thời tiếp tục đảm nhiệm chức Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính cho đến khi công ty tìm được người kế nhiệm chính thức.

Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền thay thế Jensen Huang.

Quyết định này được xem là phương án nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động điều hành của Nvidia, doanh nghiệp đang giữ vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp chip trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Colette Kress, 59 tuổi, có nền tảng học vấn về tài chính và quản trị kinh doanh. Bà tốt nghiệp ngành tài chính tại Đại học Arizona và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Southern Methodist.

Trước khi gia nhập Nvidia, bà có gần 25 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, gồm Texas Instruments, Microsoft và Cisco.

Kress bắt đầu sự nghiệp tại Texas Instruments, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính. Năm 1997, bà gia nhập Microsoft và gắn bó với tập đoàn này trong 13 năm. Một trong những vị trí đáng chú ý của bà là Giám đốc tài chính bộ phận Server and Tools, phụ trách chiến lược tài chính, lập kế hoạch và báo cáo hoạt động.

Năm 2010, bà chuyển sang Cisco, giữ chức Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính phụ trách công nghệ kinh doanh và vận hành.

Tháng 9/2013, Kress gia nhập Nvidia với vai trò Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO. Tại đây, bà trở thành một trong những cộng sự chủ chốt của Jensen Huang, phụ trách quản lý tài chính, hoạch định nguồn lực và hỗ trợ chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh.

Người đứng sau quá trình tăng trưởng của Nvidia

Thời điểm Kress gia nhập Nvidia, doanh nghiệp chủ yếu được biết đến là nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ máy tính và trò chơi điện tử, với doanh thu năm tài chính khoảng 4,13 tỷ USD.

Sau hơn một thập kỷ, Nvidia đã chuyển mình thành tập đoàn công nghệ giữ vị thế hàng đầu trong lĩnh vực chip và nền tảng tính toán AI. Doanh thu năm tài chính 2026 của công ty đạt khoảng 215,9 tỷ USD, gấp hơn 52 lần so với thời điểm bà Kress gia nhập.

Trong quá trình tăng trưởng này, Kress đóng vai trò quan trọng trong quản lý nguồn lực tài chính, hoạch định kế hoạch kinh doanh và duy trì kỷ luật tài chính khi quy mô tập đoàn mở rộng nhanh chóng.

Bà cũng thường xuyên xuất hiện cùng Jensen Huang trong các cuộc công bố kết quả kinh doanh, trực tiếp trao đổi với giới phân tích và nhà đầu tư về doanh thu, triển vọng tăng trưởng, nhu cầu đối với sản phẩm cũng như tình hình tài chính của Nvidia.

Theo Reuters, kinh nghiệm điều hành tài chính và sự hiện diện thường xuyên trước giới đầu tư khiến bà Kress được đánh giá là lựa chọn phù hợp để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của tập đoàn sau biến động lãnh đạo.

Nhiều thử thách khi khi thay thế Jensen Huang

Việc được giao điều hành Nvidia đưa Colette Kress vào vị trí có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với vai trò CFO trước đây. Tuy nhiên, nhiệm vụ của bà không chỉ là duy trì hoạt động kinh doanh mà còn phải củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng và đối tác.

Thách thức lớn nằm ở sự khác biệt về chuyên môn giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi Jensen Huang có nền tảng kỹ thuật và trực tiếp định hình chiến lược công nghệ, Kress dành phần lớn sự nghiệp cho tài chính, hoạch định và quản trị doanh nghiệp.

Nvidia hiện phải duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường chip AI ngày càng quyết liệt, đồng thời đáp ứng nhu cầu lớn từ các tập đoàn công nghệ và nhà vận hành trung tâm dữ liệu.

Với lợi thế am hiểu hoạt động nội bộ, cấu trúc tài chính và mạng lưới khách hàng sau hơn 13 năm gắn bó, Kress được kỳ vọng giúp Nvidia ổn định trong giai đoạn chuyển giao. Dù vậy, khả năng đảm nhiệm vị trí CEO lâu dài vẫn còn bỏ ngỏ khi Hội đồng quản trị đang tìm kiếm ứng viên cả bên trong và bên ngoài tập đoàn.

Bài toán đặt ra với nữ CEO tạm quyền không chỉ là bảo vệ thành quả tăng trưởng mà còn phải duy trì năng lực thực thi chiến lược, củng cố niềm tin thị trường và giữ vững vị thế của Nvidia trong cuộc đua AI toàn cầu.