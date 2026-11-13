Colette Kress: Nữ CEO tạm quyền đối mặt bài toán khó nhất lịch sử Nvidia

Bà Colette Kress, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia.Ảnh: Nvidia cung cấp

Ngày 12-11, bà Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền của Nvidia sau khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo và rút khỏi Hội đồng quản trị. Đây được xem là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của nữ giám đốc tài chính đã gắn bó với tập đoàn hơn một thập kỷ.

Gia nhập Nvidia năm 2013, bà Kress từng đảm nhiệm nhiều vị trí tài chính tại Cisco, Microsoft và Texas Instruments. Trong hơn 12 năm giữ chức Giám đốc tài chính (CFO), bà đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nguồn vốn và hỗ trợ chiến lược mở rộng của Nvidia, đặc biệt khi tập đoàn chuyển trọng tâm từ chip đồ họa phục vụ trò chơi điện tử sang các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Wall Street Journal, bà Kress đã giám sát quá trình mở rộng bảng cân đối kế toán của Nvidia, tạo nguồn lực tài chính để tập đoàn hỗ trợ các khách hàng và đối tác trong hệ sinh thái AI, đổi lại những cam kết mua chip của hãng.

Trong thông điệp gửi nhân viên sau khi được bổ nhiệm, bà Kress bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tựu của ông Huang, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy nền tảng mà nhà đồng sáng lập Nvidia xây dựng trong suốt 33 năm qua.

“Chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng công nghệ đang thúc đẩy cuộc cách mạng AI và vẫn còn nhiều công việc quan trọng phía trước”, bà viết.

Tuy nhiên, thời điểm bà Kress tiếp quản Nvidia cũng là lúc tập đoàn đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ và sức ép từ giới đầu tư. Bên cạnh những biến động liên quan đến sự ra đi của ông Huang, doanh nghiệp còn phải đánh giá lại chiến lược hỗ trợ tài chính cho các đối tác AI, trong bối cảnh một số khách hàng lớn tìm cách giảm phụ thuộc vào chip Nvidia.

Mâu thuẫn với Jensen Huang về những canh bạc tài chính

Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, bà Kress từng có bất đồng với ông Huang về quy mô và cách thức triển khai các thương vụ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái AI.

Trong một cuộc họp mùa Hè năm nay, ông Huang triệu tập các lãnh đạo tài chính cấp cao để thảo luận về việc Nvidia đàm phán cung cấp những khoản bảo lãnh tài chính trị giá hàng tỷ USD cho các công ty chưa đủ khả năng mua chip của hãng. Một số thương vụ do Nico Caprez, con rể ông Huang, đề xuất, nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu, qua đó tạo thêm khách hàng lâu dài cho Nvidia.

Tại cuộc họp, ông Huang được cho là đã chỉ trích cách bà Kress xử lý vấn đề, thậm chí so sánh nữ CFO với “một con nai chết đứng trước ánh đèn pha”. Ông cho rằng bà chủ yếu thực hiện công việc báo cáo tài chính, thay vì đóng vai trò tham mưu chiến lược và đưa ra quyết định kinh doanh.

Trong khi đó, bà Kress đặt ra nhiều câu hỏi về cách lựa chọn thương vụ, định giá các khoản bảo lãnh và khả năng sinh lời của những khoản đầu tư này. Bà cũng tìm cách kiểm soát hoạt động của Caprez, người được thăng chức Phó Chủ tịch Nvidia hồi tháng 1.

Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất liên quan đến kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn của OpenAI tại bang Ohio (Mỹ). Nvidia từng cân nhắc cung cấp bảo đảm tài chính để giúp các ngân hàng yên tâm cho dự án vay vốn, trong bối cảnh OpenAI dự kiến thuê toàn bộ khu phức hợp và lắp đặt lượng chip Nvidia trị giá khoảng 300 tỷ USD.

Cuối tháng 7, Wall Street Journal đưa tin Nvidia đang xem xét bảo lãnh khoản tài chính trị giá 250 tỷ USD cho dự án. Thông tin này khiến cổ phiếu Nvidia giảm 5% trong phiên giao dịch tiếp theo, tương ứng khoảng 250 tỷ USD giá trị vốn hóa bị mất.

Sau quá trình đàm phán, bà Kress được cho là đã điều chỉnh các điều khoản, giảm một nửa cam kết tài chính ban đầu của Nvidia. Hai bên ký thỏa thuận với quy mô thu hẹp vào ngày 17/8.

Cuối tháng 8, Nvidia cũng tạm dừng một số thương vụ thuộc sáng kiến hỗ trợ tín dụng cho các công ty điện toán đám mây AI. Theo mô hình này, Nvidia hỗ trợ tài chính cho đối tác để đổi lấy một phần doanh thu, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với chip của hãng.

Những thỏa thuận trên phản ánh chiến lược mở rộng hệ sinh thái AI của Nvidia, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hình thành vòng tuần hoàn tài chính, trong đó nhà sản xuất chip vừa cung cấp sản phẩm, vừa hỗ trợ vốn để khách hàng có khả năng mua chính sản phẩm đó.

Bà Kress từng bảo vệ chiến lược này, cho rằng các khoản đầu tư có thể mang lại tỷ suất sinh lời tốt. Tuy nhiên, bà cũng thể hiện sự thận trọng trước phản ứng của thị trường và những rủi ro tài chính tiềm ẩn.

Áp lực duy trì vị thế của Nvidia

Ngoài những tranh luận về chiến lược đầu tư, bà Kress còn phải giải quyết bài toán khách hàng và chuỗi cung ứng. Theo các nguồn tin am hiểu hoạt động của Nvidia, một số nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn đang tìm cách phát triển hoặc sử dụng chip thay thế, giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm của tập đoàn.

Trong khi đó, Nvidia đã cam kết mua lượng lớn tấm wafer bán dẫn và bộ nhớ để phục vụ kế hoạch sản xuất. Nếu nhu cầu chip AI suy yếu hoặc khách hàng thay đổi chiến lược, những cam kết này có thể trở thành gánh nặng tài chính đáng kể.

Tại một cuộc gặp với lãnh đạo các công ty điện toán đám mây ở Berlin hồi tháng 10, ông Huang được cho là đã sử dụng câu chuyện về một người bán súp tại Nhật Bản để nhấn mạnh chiến lược kinh doanh của Nvidia.

Ông kể về người bán súp có lượng khách xếp hàng đông nhưng vẫn từ chối bán thêm cho một khách hàng vì muốn duy trì chất lượng và phục vụ những người đang chờ. Qua câu chuyện, ông Huang nhấn mạnh Nvidia cần đa dạng hóa khách hàng, duy trì giá trị sản phẩm và không để một số đối tác lớn quyết định toàn bộ chiến lược kinh doanh.

Thông điệp này cho thấy tập đoàn đang đứng trước yêu cầu cân bằng giữa việc duy trì quan hệ với những khách hàng lớn và hạn chế rủi ro phụ thuộc vào một nhóm đối tác.

Trong hơn một thập kỷ qua, bà Kress đã chứng kiến Nvidia chuyển mình từ một doanh nghiệp sản xuất chip đồ họa thành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới. Giá trị vốn hóa của công ty từng tăng từ dưới 1.000 tỷ USD lên mức đỉnh khoảng 5.800 tỷ USD vào tháng 10.

Bà cũng trở thành một trong những nữ lãnh đạo giàu có nhất nước Mỹ nhờ lượng cổ phiếu Nvidia nắm giữ. Theo các hồ sơ doanh nghiệp được truyền thông dẫn lại, số cổ phiếu của bà có giá trị hơn 800 triệu USD tính đến khi thị trường đóng cửa ngày 11/11, trong khi tổng thu nhập và đãi ngộ trong năm tài chính gần nhất đạt 14,3 triệu USD.

Tốt nghiệp Đại học Arizona, bà Kress nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Southern Methodist năm 1996. Bà từng cho biết quyết định gia nhập Nvidia xuất phát một phần từ lời khuyên của hai người con trai, trong thời điểm công ty đang tìm kiếm hướng phát triển mới ngoài lĩnh vực trò chơi điện tử.

Nữ CFO cũng từng đánh giá cao văn hóa doanh nghiệp Nvidia và phong cách lãnh đạo của ông Huang. Tuy nhiên, giờ đây, bà phải đảm nhận vai trò điều hành một tập đoàn mà trước đó mọi quyết định chiến lược lớn đều gắn chặt với nhà đồng sáng lập.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định ban lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng bà Kress trong việc thực hiện các cam kết với cổ đông, khách hàng, đối tác và nhân viên. Nvidia cũng cho biết đang tìm kiếm CEO chính thức, xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài.

Trong giai đoạn chuyển giao này, thách thức của bà Kress không chỉ là duy trì sức mạnh tài chính của Nvidia mà còn phải bảo đảm các khoản đầu tư vào hệ sinh thái AI mang lại hiệu quả thực chất, kiểm soát rủi ro và giữ chân những khách hàng chiến lược. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với năng lực điều hành của nữ lãnh đạo trong bối cảnh ngành AI bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

B.N