Cole Palmer nổi nóng, Chelsea trả giá đắt

Palmer va cham với Fernandes sau pha tranh chấp.

Hôm 24/10, Chelsea trải qua một ngày đáng quên tại Stamford Bridge ở vòng 8 Premier League. Đội chủ nhà nhận hai bàn thua và kết thúc trận đấu trong thế thiếu người. Nhưng tâm điểm chú ý thuộc về Palmer, ngôi sao tấn công đánh mất sự bình tĩnh trong những phút cuối trận.

Phút 80, Palmer nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng muộn với Conor Gallagher ngay bên ngoài vùng cấm Chelsea. Trọng tài Chris Kavanagh lập tức rút thẻ đỏ, buộc tiền vệ người Anh rời sân sớm.

Đây không phải lần đầu Palmer gây chú ý vì hành vi thiếu kiềm chế trong trận đấu. Trước đó, cầu thủ này có pha va chạm với Mateus Fernandes bên hành lang phải. Sau khi Fernandes ngã xuống và để bóng chạm tay, Palmer nổi nóng rồi lao vào đối thủ. Tình huống khiến cầu thủ hai đội tranh cãi dữ dội.

Trọng tài rút thẻ vàng cho Fernandes và Micky van de Ven. Palmer may mắn không bị truất quyền thi đấu ngay ở tình huống này. Tuy nhiên, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng phản ứng của tiền vệ Chelsea là không cần thiết.

Palmer trở thành tâm điểm trong thất bại của Chelsea. Ảnh: Reuters.

“Phản ứng của Palmer thật ngớ ngẩn. Cậu ấy đang tự chuốc lấy rắc rối”, Neville nhận xét. Sau tấm thẻ đỏ thứ hai, ông tiếp tục chỉ trích: “Đó là pha vào bóng không tốt, rất nguy hiểm. Palmer đã mất bình tĩnh trong 10 phút cuối”.

Chelsea còn chịu tổn thất từ sai lầm của thủ môn Mike Penders. Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, thủ thành này xử lý bóng lỗi, khiến đội chủ nhà nhận bàn thua trước. Mathys Tel sau đó nhân đôi cách biệt cho Tottenham.

Thất bại 0-2 khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi vẫn đứng thứ tư. Trong khi đó, Tottenham của HLV Roberto De Zerbi tiếp tục tìm lại đà ổn định sau chiến thắng 3-1 trước Coventry hồi đầu tuần.

Với Palmer, chiếc thẻ đỏ là dấu chấm hết cho một ngày thi đấu thất vọng. Trong lúc Chelsea cần những ngôi sao giữ cái đầu lạnh để xoay chuyển tình thế, tiền vệ người Anh lại khiến đội nhà thêm khó khăn vì sự nóng nảy.

Highlights Chelsea 0-2 Tottenham Rạng sáng 25/10, Tottenham vượt qua chủ nhà Chelsea với tỷ số 2-0 tại vòng 8 Premier League 2026/27.