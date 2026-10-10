Coi trọng giá trị thực chất bằng đại học

Sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy vì mấy năm gần đây, hàng loạt cơ sở giáo dục đại học cấp quá nhiều bằng cử nhân thứ hạng cao cho sinh viên. Điển hình như một đại học nổi tiếng cấp khoảng 1.350 bằng cử nhân xuất sắc, 2.930 bằng cử nhân giỏi, chiếm hơn 77% tổng số sinh viên ra trường tại lễ tốt nghiệp vừa qua.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 1-10-2026, tại TP Hồ Chí Minh.

Sự dễ dãi trong đánh giá chất lượng học tập của sinh viên thông qua việc cấp bằng tốt nghiệp thứ hạng cao tràn lan như vậy không chỉ phản ánh bệnh thành tích làm méo mó văn hóa chất lượng giáo dục đại học mà còn biến dạng bức tranh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Chất lượng giáo dục đại học ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện một trong 3 đột phá chiến lược của Đảng xác định là đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Vì vậy, coi trọng kết quả, giá trị thực chất trong quá trình đào tạo từ việc tuyển chọn đầu vào đến bảo đảm chuẩn chất lượng đầu ra phải được coi là sứ mệnh và cam kết chính trị của các cơ sở giáo dục đại học đối với sự phát triển bền vững của quốc gia.

Để tấm bằng cử nhân, kỹ sư thực sự có giá trị cho mỗi người học và xã hội, các cơ sở giáo dục đại học và đội ngũ giảng viên phải đề cao văn hóa trung thực, liêm chính trong quá trình giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả người học. Bất cứ sự nể nang, dễ dãi nào trong việc công nhận, xếp loại bằng cấp tốt nghiệp cho sinh viên vô hình trung tạo thêm “điểm nghẽn” làm chậm lại quá trình phát triển đất nước, khó hiện thực hóa chủ trương của Đảng “giáo dục quyết định tương lai dân tộc”.