Theo Cục Cảnh sát giao thông, chiều 22/11/2026, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội tổ chức dừng, kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 19B-173.xx lưu thông trên tuyến Hòa Lạc – Hòa Bình do có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiều cao thành thùng xe thực tế là 1.115 mm, trong khi thông số ghi trong giấy chứng nhận kiểm định chỉ 720 mm. Như vậy, phương tiện đã bị cơi nới thêm 395 mm so với thiết kế được kiểm định.

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Với vi phạm này, tài xế Q.C.T. (SN 1996) bị xử phạt 2,5 triệu đồng do điều khiển xe tải có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật được kiểm định, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, tài xế còn bị phạt 10 triệu đồng do điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng có thu tiền.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH T.P.K.B, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng về hành vi đưa xe tải có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật được kiểm định tham gia giao thông.

Doanh nghiệp này còn bị phạt 46 triệu đồng vì giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa có thu tiền trái quy định.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 116,5 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, việc tự ý cơi nới thành thùng xe không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ chở hàng quá tải, gây mất an toàn giao thông và làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về kích thước thành thùng, tải trọng phương tiện và điều kiện kinh doanh vận tải, không tự ý thay đổi kết cấu xe.