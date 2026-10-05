'Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô' lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Sự kiện nhằm phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, từng bước xây dựng nơi đây trở thành không gian văn hóa tín ngưỡng, giáo dục truyền thống và điểm đến du lịch văn hóa của Thủ đô. Đồng thời, chương trình tạo cơ hội để nhân dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa truyền thống trong không gian “ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng diễn ra từ 9h đến 10h ngày 10/10 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ. Đoàn đại biểu cùng các nghệ nhân, đồng bào đại diện 54 dân tộc sẽ thực hiện nghi thức rước lễ, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; đồng thời dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Toàn cảnh khu Nghi lễ thờ Tổ - nơi diễn ra chuỗi sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Nghi lễ là dịp tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong hai ngày 10 và 11/10, tại Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ sẽ diễn ra nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật dân gian. Đoàn đại biểu, nghệ nhân và đồng bào đến từ Phú Thọ giới thiệu các loại hình nghệ thuật gắn với vùng Đất Tổ như hát xoan, hát ghẹo, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa.

Đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau cũng tham gia giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Cùng với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa với chủ đề “Chung dòng máu Lạc Hồng”.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như thực hành làm bánh chưng, bánh giầy tại Nghi Môn, Khu Nghi lễ thờ Tổ; đánh cờ người tại Quảng trường Hùng Vương; xem trình diễn văn hóa dân gian, nghề truyền thống, sản phẩm thủ công và thưởng thức ẩm thực các dân tộc.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm ảnh “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” với khoảng 100 ảnh, pano giới thiệu quá trình xây dựng Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc và hoạt động kết nối, phát huy giá trị di sản.

Du khách chụp hình trước không gian văn hóa tín ngưỡng tâm linh Khu Nghi lễ thờ Tổ. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội cũng giới thiệu nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề, đặc sản và các sản phẩm OCOP của Hà Nội, Phú Thọ cùng một số địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” góp phần tăng cường kết nối các giá trị di sản giữa Hà Nội với các địa phương, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, thúc đẩy các hành trình về nguồn gắn với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sự kiện cũng là dịp để nghệ nhân, đồng bào các dân tộc và cộng đồng địa phương gặp gỡ, giao lưu, trình diễn, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách.