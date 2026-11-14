Đến dự có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu cùng các nghệ sĩ, diễn viên tại lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, tối 13-11. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tri ân các bậc tiền nhân khai mở đạo học, các thế hệ nhà giáo bền bỉ thắp sáng tri thức và những người đã đem tài trí phụng sự đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kế thừa mạch nguồn dân tộc, trách nhiệm hôm nay là mở rộng cánh cửa học tập cho mọi người dân, tạo môi trường rộng mở để người có tài, có đức thỏa sức cống hiến vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tầm nhìn vượt thời gian của các bậc tiền nhân từ ngàn năm trước, khi lập Quốc Tử Giám đến nay, vẫn còn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Muốn đất nước trường tồn, tự chủ và vươn tầm thế giới, cội gốc muôn đời vẫn là vun bồi sự học, nuôi dưỡng hiền tài... 82 bia Tiến sĩ, bảo vật quốc gia, di sản ký ức thế giới mãi mãi là minh chứng vượt thời gian cho triết lý sâu sắc của tiền nhân: đặt tài năng và đạo đức làm hai nguyên tắc song hành để bồi đắp nguyên khí quốc gia.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, tối 13-11. Ảnh: TTXVN

Để tiếp nối những giá trị trường tồn của Quốc Tử Giám, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chiến lược.

Thứ nhất, bảo tồn di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đưa tinh thần và sức sống của di sản hiện diện sinh động trong đời sống học đường.

Thứ hai, mở rộng bình đẳng cơ hội học tập, giải phóng sức sáng tạo cho nhà giáo và xây dựng văn hóa học tập suốt đời; dành sự ưu tiên đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật đều được học tập đến nơi đến chốn.

Thứ ba, chủ động tìm kiếm, trọng dụng nhân tài ở tất cả các cấp, xuất phát từ yêu cầu giải quyết những bài toán cấp thiết của từng địa phương và quốc gia; mở rộng cánh cửa chiêu hiền đãi sĩ từ muôn nơi, bao gồm cả cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Quốc Tử Giám vào năm 2076, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta sẽ trao truyền cho các thế hệ mai sau một di sản ngàn năm nguyên vẹn cùng những giá trị tư tưởng, khát vọng hiền tài và đạo học luôn tỏa sáng, trở thành nguồn lực tinh thần quý báu soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến bước, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Muốn được như vậy, phải giữ gìn toàn vẹn từng nét chữ trên bia đá và hơn hết, chăm lo để mọi em nhỏ trên khắp các vùng miền của Tổ quốc, từ núi cao đến đảo xa, đều được học hành đến nơi đến chốn, được đem tài trí góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Đó là sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ hôm nay.

Sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tinh hoa đạo học” đưa khán giả trở về với cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã hun đúc và làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.