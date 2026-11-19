Trước đó, Cofidec tổ chức hội thi tay nghề năm 2026, tạo điều kiện để người lao động rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao ý thức tuân thủ quy trình sản xuất. Hoạt động hướng đến xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành.

Đối với doanh nghiệp chế biến nông, thủy sản, trình độ tay nghề của người lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu và khả năng kiểm soát chất lượng thành phẩm. Bên cạnh đầu tư thiết bị, công nghệ, việc chuẩn hóa thao tác sản xuất và nâng kỹ năng xử lý tình huống tại từng công đoạn là yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng đồng đều.

Thông qua các hoạt động thi tay nghề, doanh nghiệp có thêm điều kiện đánh giá năng lực thực hành, nhận diện những khâu cần cải thiện và khuyến khích người lao động đề xuất sáng kiến trong quá trình sản xuất. Đây cũng là hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành chế biến thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường, nâng chất lượng lao động tiếp tục là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh.