Trong tháng 11 này, ngoài 2 đêm concert Tinh Hà "Say Hi" D-3, D-4 tại Hà Nội và chuyến "xuất ngoại" đến Mỹ tham gia concert Vũ Trụ "Say Hi" (23 - 30/11), CODY NAM VÕ bắt đầu triển khai nhiều hoạt động "hâm nóng" chuỗi fan meeting No Filter sắp diễn ra vào đầu tháng 12 ở hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

CODY NAM VÕ tổ chức fan meeting thứ 2 sau hành trình Tinh Hà "Say Hi" rực rỡ.

Ấn định ngày gặp mặt cùng Kho Báu (FC của CODY NAM VÕ) vào ngày 6/12/2026 tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội Hà Nội, nam chính Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu liên tục "thả thính" fan với loạt "sít-rịt". Sơ đồ chỗ ngồi cùng các quyền lợi cũng được anh chia sẻ trước khi mở bán vé vào tối 17/11. Theo đó, các hạng vé ở tầng 1 có giá từ hơn 2 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng, hạng vé ở tầng 2 có giá 950K.

Tuy vậy, netizen chỉ ra mức giá có phần "nhỉnh" hơn so với mặt bằng fan meeting của những nghệ sĩ khác, các quyền lợi đi kèm chưa thật sự hấp dẫn. Một số fan nhận định, có thể do số lượng chỗ ngồi có hạn, khoảng 800 vé, cùng với sự đầu tư về sân khấu 3D, bản quyền âm nhạc dẫn tới mức giá vé cao để cân đối với chi phí tổ chức.

Sơ đồ chỗ ngồi, giá vé, quyền lợi fan meeting của CODY NAM VÕ.

Mới đây, CODY NAM VÕ "dặm bùa" Kho Báu khi khoe "địa điểm hò hẹn" với sân khấu được thiết kế hoành tráng, hệ thống đèn lung linh hứa hẹn mang đến trải nghiệm đã mắt.

CODY NAM VÕ chia sẻ hình ảnh sân khấu kèm theo lời hứa hẹn dễ thương: "Hình ảnh minh họa sát với thực tế, có thể "xê dịch" nhẹ vài chi tiết nhỏ".

Nam ca sĩ cũng "nhá hàng" bộ sản phẩm thương hiệu (Merchandise) gồm túi tote, áo thun, khăn bandana. CODY tiết lộ từng món vật phẩm đều do anh tự tay lên ý tưởng, soi từng demo để đảm bảo các "cục vàng" đều hiểu tâm ý: "Dù Kho Báu có đi đâu, làm gì, thì ánh mắt của Nam vẫn luôn dõi theo, đồng hành và giám sát các em từng bước một".

Đặc biệt, bên cạnh các quyền lợi đi kèm khi mua vé, trọn bộ vật phẩm mang dấu ấn của CODY NAM VÕ sẽ được anh tự tay trao cho những khán giả may mắn được tham gia giao lưu, chơi game tại fan meeting.

"Lần này game nhiều vô kể, cơ hội lên sân khấu chia đều cho tất cả các hạng vé (ngồi xa cũng có phần nha). Cứ được mời lên là auto (tự động) có nguyên bộ quà mang về, nên ở nhà tập dượt tâm lý trước đi, chuẩn bị lên sân khấu quậy cùng Nam nha Kho Báu ơi!" - giọng ca sinh năm 1996 bật mí.

CODY NAM VÕ dành nhiều phần quà tặng Kho Báu trong dịp gặp mặt sắp tới.

Giọng ca Do 4 Love truyền sức mạnh cho Kho Báu "săn vé".